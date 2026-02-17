Bartoš (Piráti): Jsme rádi, že se vláda inspiruje naším návrhem

Jako vždy a všude by ale bylo hezké uvést původního autora,” okomentoval Ivan Bartoš. Vláda totiž pracuje s řešeními, která už Piráti dříve předložili do Poslanecké sněmovny. Návrh je založen na posílení pravomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a účinnějším dohledu nad oligopolními trhy, zejména v oblasti potravin.
„Jsme rádi, že se vláda inspiruje naším návrhem. Připravili jsme ho důkladně ještě v minulém volebním období. Prošel s kladným hodnocením pracovní komisí Legislativní rady vlády a dvakrát mu kladné stanovisko dala i vláda ČR. Návrh totiž reaguje na dlouhodobý problém – selhávání státu při kontrole oligopolů, které lidem zdražují základní nákupy. To jsme chtěli změnit, aby se lidem potraviny zlevnily. S Piráty budeme po celé toto volební období každý den bojovat za dobrá řešení, i kdyby to mělo znamenat, že je nakonec svým jménem předloží tato vláda. A v příští vládě jsme připraveni sehrát klíčovou roli, jinak se tahle země nikdy neposune dopředu,“ říká k pirátskému návrhu Ivan Bartoš.
Pirátský návrh, který vláda převzala, dává antimonopolnímu úřadu nové nástroje, aby mohl účinně zasahovat proti nadměrné tržní síle velkých hráčů. Umožňuje například zpětně přezkoumávat problematické fúze a zakročit tam, kde koncentrace trhu vede k umělému navyšování cen. Právě nedostatečná regulace oligopolních struktur patří mezi hlavní důvody, proč jsou ceny potravin v Česku dlouhodobě vyšší, než by odpovídalo férové soutěži.
„Předložili jsme další ze způsobů, jak posunout zemi dopředu a zlepšit život rodinám a mladým lidem. Pokud vláda přebírá naše řešení, bereme to jako potvrzení, že Piráti přišli s funkční odpovědí na reálný problém lidí. Zároveň budeme pečlivě sledovat další legislativní kroky, aby návrh neztratil svůj smysl a účinnost. Pokud uvidíme prostor, kde by šlo věci udělat lépe, budeme to otevřeně říkat,“ doplňuje Olga Richterová, předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů.
Piráti dlouhodobě prosazují systémová opatření, která zabrání zneužívání trhu. Posílení antimonopolního úřadu patří mezi klíčové kroky k tomu, aby ceny potravin přestaly růst a aby stát konečně dokázal hlídat férovou hospodářskou soutěž.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.