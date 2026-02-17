Královéhradecký kraj připravuje změny v nemocnici v Novém Bydžově

Vedle dlouhodobě složité personální situace je důvodem plánovaných změn také absence intenzivní péče a s ní spojená ztráta akreditace pro vzdělávání lékařů. Cílem je zajistit pacientům bezpečnou a kvalitní péči.
„Rozumíme argumentům radnice i jejich obavám. Konkrétní změny a jejich načasování jsou proto předmětem dalších jednání, kdy jsme se s panem starostou a místostarostou dohodli, že nám předloží své návrhy, jaké zdravotní služby pro obyvatele jejich města preferují. Naším cílem není péči rušit, ale naopak dát celému areálu a jeho personálu jasnou perspektivu a pro pacienty zachovat dostupnou a kvalitní péči. Z toho důvodu pracujeme na dlouhodobém rozvojovém plánu areálu, díky kterému může být nemocnice v Novém Bydžově v budoucnu špičkovým poskytovatelem zdravotní péče v regionu,” uvedl náměstek pro zdravotnictví Jan Kříž.
V areálu novobydžovské nemocnice v současnosti probíhá investice do nezbytných rekonstrukcí budov za téměř 70 milionů korun. Další finanční prostředky budou směřovat na další zkvalitnění prostředí pro pacienty a návštěvníky areálu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.