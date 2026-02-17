Královéhradecký kraj připravuje změny v nemocnici v Novém Bydžově

Královéhradecký kraj plánuje postupnou úpravu struktury péče v areálu nemocnice v Novém Bydžově. V souladu se schváleným funkčním generelem z roku 2023 se připravuje přeměna stávajících 22 akutních interních lůžek na lůžka rehabilitační péče. Kraj o konkrétních krocích a načasování jedná s vedením města Nový Bydžov.

Vedle dlouhodobě složité personální situace je důvodem plánovaných změn také absence intenzivní péče a s ní spojená ztráta akreditace pro vzdělávání lékařů. Cílem je zajistit pacientům bezpečnou a kvalitní péči.

„Rozumíme argumentům radnice i jejich obavám. Konkrétní změny a jejich načasování jsou proto předmětem dalších jednání, kdy jsme se s panem starostou a místostarostou dohodli, že nám předloží své návrhy, jaké zdravotní služby pro obyvatele jejich města preferují. Naším cílem není péči rušit, ale naopak dát celému areálu a jeho personálu jasnou perspektivu a pro pacienty zachovat dostupnou a kvalitní péči. Z toho důvodu pracujeme na dlouhodobém rozvojovém plánu areálu, díky kterému může být nemocnice v Novém Bydžově v budoucnu špičkovým poskytovatelem zdravotní péče v regionu,” uvedl náměstek pro zdravotnictví Jan Kříž.

V areálu novobydžovské nemocnice v současnosti probíhá investice do nezbytných rekonstrukcí budov za téměř 70 milionů korun. Další finanční prostředky budou směřovat na další zkvalitnění prostředí pro pacienty a návštěvníky areálu.

