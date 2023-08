Česká televize na podzim nabídne nový seriál, pokračování Osady i návrat StarDance

reklama

Nevyřešené kauzy nedají spát Miroslavu Krobotovi v detektivním seriálu OKTOPUS, s druhou řadou se vrátí osudy víkendových obyvatel Osady, známé osobnosti se utkají o titul královny či krále tanečního parketu ve dvanácté sezoně StarDance a Jiří Havelka v premiérovém dokumentárním cyklu odhalí Jak se dělá dobrá škola. Z kin se na televizní obrazovky přesune Buko, Betlémské světlo nebo BANGER. a novinky představí také iVysílání.

„Česká televize letos slaví celou řadu jubileí – od sedmdesáti let počátku televizního vysílání u nás až po desetileté výročí Artu a Déčka. Tomu odpovídá i pestrý program, který jsme pro diváky připravili. Podzim v České televizi bude zkrátka tanec, a to i díky návratu očekáváné dvanácté řady StarDance. Napínavé klání tradičně zahrne i speciální díl na podporu Centra Paraple, který se ve vysílání objeví po boku ostatních benefičních projektů spojených s dalšími oblíbenými pořady. Na své si přijdou fanoušci komediálního seriálu Osada, jenž nabídne druhou řadu, i příznivci dokumentů,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Podzimní program odstartuje poslední srpnové pondělí seriál OKTOPUS. Odložené případy v něm budou po třináct týdnů vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká. „Jejich kapitánské duo je natolik obskurní, že od něj neočekáváte symbiózu. Odlišnost je totiž nezbytným kořením jejich spolupráce. Reálnými případy jsme se nechali jen lehce inspirovat, vše ostatní je čistá fikce,“ říká režisér a scenárista Jan Pachl.

Do malebného kraje Berounky a nižborských rybníků se po dvou letech vrátil štáb Radka Bajgara, aby ve fiktivní osadě Záhoří natočil druhou řadu komediálního seriálu Osada. „Scenárista Petr Kolečko ani já chatu nemáme a skoro žádné chataře neznáme. Tudíž si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme. Pracujeme s metaforou velkého světa, který jsme vměstnali do chatařské osady. Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jenom to, že v dané lokalitě vlastní chatu. A my se snažíme pro ně mít pochopení,“ vysvětluje režisér Radek Bajgar.

Jak se dělá dobrá škola a jaké by mohly být české školy budoucnosti nastíní desetidílná série režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka. V zařízeních, kde již reforma probíhá, se role průvodce zhostil moderátor Jiří Havelka. „Výběr nebyl náhodný, chtěli jsme představit jejich široké spektrum a různé přístupy. V každém typu školy ukazujeme, čím je jiná než ty ostatní,“ vysvětluje kreativní producentka Lenka Poláková.

Filmy na neděli i premiérové dokumenty

Na nedělní večery jsou připraveny premiéry filmů, které mohli vidět návštěvníci kin. Divákům se na obrazovce vůbec poprvé představí psychologické drama s prvky sci-fi Běžná selhání režisérky Cristiny Grosan, komedie Buko Alice Nellis, Betlémské světlo Jana a Zdeňka Svěrákových či Grand Prix Jana Prušinovského. Nebudou chybět ani dobový film Slovo Beaty Parkanové či drama BANGER. Adama Sedláka.

Nedílnou součástí programového schématu bude tradičně i dokumentární tvorba. V premiéře se představí nový cyklus krátkých dokumentů V širších souvislostech, který každý týden nabídne prostor pro dvě aktuální společenská témata. Novinkou bude také řada České počasí aneb Proč padají trakaře nebo dvě šestidílné série – Proč právě my? o rodinách čelících vážným nemocím dítěte a Děti narozené dvakrát o různých formách náhradní rodinné péče.

Art a Déčko slaví jubilejní desítku

Pro vstup do druhé dekády vysílání si program ČT art připravil třináctidílný cyklus o dvaceti letech Dejvického divadla podle námětu, scénáře a v režii Aleše Kisila. Medailonky českých hudebnic a písničkářek pod názvem Muzikantky natočila scenáristka a režisérka Dagmar Smržová a režie osmidílného seriálu Architektura 58–89 se ujal Jan Zajíček na námět Vladimira 518.

Na ČT :D seznámí průvodkyně Bára a Coco dětské diváky s různými druhy umění v zábavně-vzdělávacím pořadu Múzárium aneb Všechny múzy světa. Co dělat, když jde o život, poradí cyklus Zachraň se, kdo můžeš! a chybět nebudou ani nové díly večerníčků Žížaláci a Zahrádka pod hvězdami.

Exkluzivně v iVysílání

Na novinky se mohou těšit také uživatelé webové platformy iVysílání. Divákům se představí šestidílná dokumentární série Pickupeři režiséra Tadeáše Daňka odkrývající svět pouličního svádění a skupin mužů, kteří systematicky oslovují dívky a seznamují se s nimi na veřejnosti. Unikátní desetidílná Bitová generace Štěpána FOK Vodrážky nahlédne do zákulisí tuzemské herní scény a přinese příběhy vzniku nejzásadnějších počítačových českých her.

