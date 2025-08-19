Ministr Válek: Digitalizace a prevence jedním z klíčových témat uplynulých dní

19.08.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci ve zdravotnictví.

Ministr Válek: Digitalizace a prevence jedním z klíčových témat uplynulých dní
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Digitalizace a prevence jedním z klíčových témat uplynulých dní!

Data a novinky týkající se prevence a EZKarty, které jsme v pátek představili, v médiích dokázaly zarezonovat i vedle silného zahraničního tématu v podobě summitu na Aljašce.

Prevence je naprosto zásadním tématem tohoto volebního období a já jsem první ministr, který systematicky zvedl téma veřejného zdraví a inicioval vznik mezirezortních těles, které se tuto oblast koordinují, mj. Radu vlády pro veřejné zdraví, Národní screeningové centrum či Mezirezortní pracovní skupinu pro institucionální stravování. A jsem opravdu rád, že média na toto téma velmi široce informují ?? a ani tento pátek nebyl výjimkou.

Navíc jsem s kolegy představil i nejnovější data o životech, které zachránily velké onkologické screeningy a pacienti díky nim můžou trávit více času se svými blízkými a tím, co je baví. Protože o tom zdravotnictví ve finále je – o záchraně životů a péči o zdraví.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Válek: Moderní technologie umožňují lépe sledovat své zdraví
Farhan (ANO): Ministr Válek je vážně mimoň
Kauza Balaštíková: Europoslanec do ní namočil Válka
Dostál (Stačilo!): Potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Pozvedl ministr Válek svůj resort?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Podle vás její zdražování není na místě a já s vámi úplně souhlasím. Zajímá mě tak jedno. Když budete ve vládě, zastavíte zdražování? A neuvažujete třeba i zlevnění, protože tato vláda ji zvedla dost, i když jak sám tvrdíte to neodpovídá stavu, v jakém u nás dálnice jsou. A ještě proč není nic jako ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Králíček (ANO): Miliarda pryč a výsledek? Kolaps na obzoru

17:03 Králíček (ANO): Miliarda pryč a výsledek? Kolaps na obzoru

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projektům eSbírka a eLegislativa.