Ministr Válek: Digitalizace a prevence jedním z klíčových témat uplynulých dní

Digitalizace a prevence jedním z klíčových témat uplynulých dní!
Data a novinky týkající se prevence a EZKarty, které jsme v pátek představili, v médiích dokázaly zarezonovat i vedle silného zahraničního tématu v podobě summitu na Aljašce.
Prevence je naprosto zásadním tématem tohoto volebního období a já jsem první ministr, který systematicky zvedl téma veřejného zdraví a inicioval vznik mezirezortních těles, které se tuto oblast koordinují, mj. Radu vlády pro veřejné zdraví, Národní screeningové centrum či Mezirezortní pracovní skupinu pro institucionální stravování. A jsem opravdu rád, že média na toto téma velmi široce informují ?? a ani tento pátek nebyl výjimkou.
Navíc jsem s kolegy představil i nejnovější data o životech, které zachránily velké onkologické screeningy a pacienti díky nim můžou trávit více času se svými blízkými a tím, co je baví. Protože o tom zdravotnictví ve finále je – o záchraně životů a péči o zdraví.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV