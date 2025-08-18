Vyfouknutý balonek řeší Jančura po průšvihu s opilým řidičem RegioJet

19.08.2025 15:02 | Kauza

Firma Regiojet řeší od pátku velmi nepříjemnou událost, která mohla přerůst v tragédii. Opilý řidič autobusu ohrozil životy desítek lidí a ujížděl policii. Tomu nejhoršímu zabránili duchapřítomní cestující. Určitě je třeba vysvětlit, jak se vůbec řidič v takovém stavu do vozidla dostal, řekl pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr dopravy a generální inspektor Drážní inspekce, Zdeněk Žák. Ocenil reakci cestujících, kteří si svou pohotovostí možná zachránili zdraví. Miliardář Radim Jančura pro ParlamentníListy.cz slíbil, že ve své firmě Regiojet zpřísní kontroly. Řidič u firmy skončil, stejně jako zdrogovaný strojvedoucí, který vloni řídil vlak Regiojetu. Firma řeší nové možnosti, jak posílit prevenci.

Vyfouknutý balonek řeší Jančura po průšvihu s opilým řidičem RegioJet
Foto: YouTube Lukas Mc
Popisek: Autobus Regiojet

V pátek večer došlo k nebezpečnému incidentu na dálnici D7. Vyděšení pasažéři autobusu společnosti Regiojet mířícího z Prahy do Chomutova zavolali na řidiče policii. Vůz plný cestujících byl odstaven a přivolaná policejní hlídka u 53letého řidiče naměřila 2,66 promile alkoholu. 

O incidentu informoval youtuber Starej Fotr, který testuje poctivost a kvalitu českých restaurací. „Jel jsem vyzvednout 16letého syna své dobré kamarádky, a jeho přítelkyni. Jeli autobusem společnosti RegioJet z Prahy. Ten řidič byl totálně ožralej. Nejdřív jel úplně jako magor. Ty lidi v buse byli zděšení, křičeli na něj, ať zastaví,“ popsal Starej Fotr jednání řidiče. Cestující prosili namol opilého řidiče, aby autobus odstavil na dálniční benzínce, muž to ale odmítl. Autobus Regiojetu se podle svědků motal po silnici od krajnice ke krajnici a ostatní auta se mu musela vyhýbat. Zděšení cestující na řidiče zavolali policii. I navzdory rychlému zásahu bezpečnostních složek namol opilý řidič s autobusem plným lidí ujel ještě dalších cca 30 kilometrů. Policistům odmítal zastavit a dál ujížděl, takže museli autobus vybrzdit a zastavit silou. Podle Starého Fotra jel řidič i v zúženích na D7, kdy bývá rychlost omezena na 50 km/h, rychlostí kolem 110 km/h. 

„Nikdy v životě jsem se takhle nebála. Seděla jsem vepředu a volala policii. Ano je pravda, že když kontroloval lístky, tak se klepal, každý to viděl a když jsem se ho ptala, tak řekl, že jen nejedl, že mu bylo zle. To, jak řídil a ten strach, který jsme všichni měli, byl neuvěřitelný. Prosili jsme ho, ať nám zastaví na benzince a on jel dál. Ani policii nechtěl zastavit,“ popsala svůj strach jedna z cestujících. Firma plánuje cestující za hrozivý zážitek odškodnit tím, že jim vrátí cestovné v plné výši.

53letý řidič české národnosti pracoval u Jančurovy firmy od ledna. Jančura chování opilého řidiče odsoudil a pro Blesk.cz dodal, že se s něčím takovým dosud nesetkal. Pravda je ale taková, že firma úspěšného podnikatele podobnému skandálu čelila i minulý rok. Společnost Regiojet Radima Jančury působí vedle autobusové dopravy také na železnici. Jeho vlaky na frekventovaných trasách konkurují Českým drahám. Důvěra ve vlaky Regiojetu dostala trhlinu, když bylo zjištěno, že strojvedoucí vlaku RJ 1003 z Prahy do Košic řídil soupravu pod vlivem drog. „Z odborného vyjádření znalce z oboru zdravotnictví a farmacie vyplývá, že strojvedoucí vedl vlak ve stavu vylučujícím způsobilost,“ uvedla k případu mluvčí žilinské policie Daniela Kocková. K výraznému porušení pracovní kázně došlo předposlední den roku 2024. 

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila společnost Regiojet s prosbou o vyjádření. Všechny pokusy o kontakt však selhaly. Zprávy, odeslané na e-mailové adresy Regiojetu, včetně tiskové mluvčí Alexandry Janoušek Kostřicové a tiskového oddělení, se vrátily jako nedoručené. Telefonní číslo na tiskovou mluvčí není uvedené na stránce kontaktů, ale bylo jej možné najít v jedné ze starších tiskových zpráv. 

Redakce ParlamentníListy.cz se obrátila na paní Alexandru Janoušek, jejíž e-mail a telefonní číslo je stále uvedeno na webu RegioJetu v sekci pro média (telefonní číslo je, jak jsme uvedli, ve starších tiskových zprávách). E-maily zaslané paní Janoušek se vrátily jako nedoručené. Po dotazu přes telefon nás paní Janoušek přerušila s oznámením, že již pro RegioJet nepracuje a že si je vědoma toho, že kontakty na stránkách RegioJetu jsou zastaralé. A doporučila redakci, ať se obrátí přímo na vlastníka RegioJetu, Radima Jančuru. 

Jančura redakci ParlamentníchListů.cz po telefonu potvrdil, že firma skutečně nyní tiskového mluvčího nemá. „Řidiči bude doručena výpověď,“ uvedl Jančura pro ParlamentníListy.cz. Firma nyní čeká, až policie došetří veškeré náležitosti pátečního incidentu. Majitele Regiojetu jsme se zeptali i na loňský incident se zdrogovaným strojvedoucím. „Byl potrestán stejným způsobem,“ řekl redakci ParlamentníchListů.cz Jančura. Zajímali jsme se, zda Regiojet kvůli medializovaným problémům svých řidičů s návykovými látkami všeho druhu plánuje nějaké změny v kontrolách řidičů, aby zvýšil důvěrů zákazníků ve své služby. „My je kontrolujeme víc než tisíckrát ročně. Rozhodli jsme se, že to budeme dělat ještě častěji,“ slíbil Jančura. Jeho firma se zabývá i možností pořízení moderních alkoholtesterů: „Ověřujeme, že nebude možné je obejít například vyfouknutím balonku a podobně. Musí být jisté, že jde o foukání člověka.“

Redakce ParlamentníchListů.cz se obrátila i na bývalého ministra dopravy Zdeňka Žáka, který působil i v roli generálního inspektora Českých drah a později Drážní inspekce. „Bylo by potřeba se podívat na to, jak má ta firma nastavenou prevenci. Když jsem byl generálním inspektorem Drážní inspekce, tak jsme se čas od času setkávali s podobnými, i když ne tak vážnými, proviněními. Až to dospělo k tomu, že všichni dopravci na železnici změnili svůj přístup k prevenci. Dnes je úplně běžné, že před každým nástupem do zaměstnání dojde u každého ze strojvůdců ke kontrole,“ uklidňuje Zdeněk Žák veřejnost. Nejde jen o testy na alkohol, ale hlídat by se měla i fyzická a psychická kondice strojvedoucích. Výkon může ovlivnit jak těžká choroba, tak osobní problém. „Určitě je třeba zodpovědět otazník, jak se vůbec řidič v takovémto stavu do vozidla dostal,“ říká Žák. Oceňuje reakci cestujících, kteří si svou pohotovostí možná zachránili zdraví a předešli nehodě s tragickými následky. 

Bývalý ministr dopravy doporučuje, aby první reakcí na indicent opilého řidiče Regiojetu bylo důkladné přezkoumání nastavení preventivních mechanismů ve firmě ze strany kontrolních orgánů. Dopravní experti podle něj dlouhodobě volají po tom, aby se v autobusové dopravě, podobně, jako tomu bylo na železnici, zdůrazňovala prevence a docházelo k řádné kontrole ze strany orgánů, které dopravce licencují. Autobusová doprava se od železniční liší mnohem větším počtem firem v odvětví. „Stát poněkud nesmyslně zřizuje stále nové a nové instituce, tak když už zřídil Dopravní inspekci (Inspekce silniční dopravy), očekával bych, že v té agendě bude něco podobného jako máme na železnici, a to je prevence,“ říká Žák.

Důležitá je podle něj i komunikace nadřízených se zaměstnanci. „Z principu by měli se svými zaměstnanci komunikovat, vědět o jejich problémech. Já jsem třeba ve svém týmu nenechal zaměstnance nastupovat ani, když jsem věděl, že třeba mají rodinný problém.“ Osobní problémy, ať už se týkají zdraví, nebo rodiny, ovlivní výkonnost řidiče negativním způsobem, podobně jako zakázané látky. „Vůbec se neklade důraz na novou pandemii dnešní doby, kterou je psychický stav zaměstnanců. Podobným ohrožením může být i řidič, který si prošel nějakým velkým psychickým traumatem. Já sám jsem si to v minulosti zažil, když mě málem zabil můj vlastní řidič. Byl střízlivý, byl to mimořádně seriózní člověk, ale nastoupil do práce po obrovském psychickém traumatu, který jsem já podcenil, a málem jsem kvůli tomu přišel o život,“ varuje Žák. 
 
Páteční incident s těžce opilým řidičem je ale skutečně ojedinělý. „Musíme si uvědomit, že profesionálních řidičů se pohybuje na silnicích řádově více,“ uklidňuje Žák čtenáře ParlamentníchListů.cz. Systém funguje, ale ani sebelepší prevence nezabrání tomu, aby čas od času selhal lidský, nebo jiný faktor. „Mě samotného by zajímalo, jestli třeba v automobilové dopravě funguje při vyšetřování nehod to samé, jako na železnici nebo při vyšetřování leteckých nehod, kdy vždycky automaticky prověřujeme systém prevence. Takže by mě zajímalo, jestli se policisté spokojí s tím, že přistihli řidiče u alkoholu, nebo jestli je součástí jejich vyšetřování i prověření systému prevence u toho příslušného dopravce,“ ptá se Žák. Redakce ParlamentníchListů.cz se bude touto problematikou nadále zabývat.

 

autor: Jan Novotný

