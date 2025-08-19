Mašek (ANO): Exministr spravedlnosti začal kňourat

Exministr spravedlnosti začal kňourat, že policajti vydírají, vyhrožují a že zneužívají pravomoci? To jako fakt, pane exministře Blažku? Vy, co jste roky seděl na justici, teď najednou pláčete a osočujete policisty?
Ten kšeft s drogovým dealerem, to byla fakt "chybka" za všechny prachy.
Jak bude reagovat pan ministr vnitra Rakušan? NIC?
Dozimetr je stále živý a vy se pořád vzájemně potřebujete.
A víte co? Ono to fakt nevoní a zřejmě ani vy, pane Blažku, nemáte úplně čistý svědomí
A ty vaše herecké výstupy na téma “...státní ozbrojenci násilnicky...” jsou od exministra pravicové strany pozoruhodné.
Od strany, která se jinak ráda bije do prsou, jak ctí zákon, pořádek a podporuje „naše chlapy v uniformách“.
Kde jste k těm vašim “ příběhům” přišel? Nebo vám prostě jen začíná být horko?
autor: PV