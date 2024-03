České dráhy: Posílení dopravy během Velikonoc

reklama

Posilové vozy zařadí České dráhy do dálkových vlaků už ve středu 27. března odpoledne a také následující den ve čtvrtek 28. března. Ve směru do Prahy se budou posílené spoje vracet až na Velikonoční pondělí 1. dubna odpoledne a také v úterý 2. dubna ráno. Posilové vozy budou zařazené do nejvytíženějších spojů na různých dálkových linkách, a to zejména spojujících metropoli se severní Moravou (Ostrava / Bohumín), Valašskem, Slováckem, dále pojedou z metropole do Českých Budějovic, Chebu a Hradce Králové.

I přes kapacitní posílení jednotlivých spojů je potřeba počítat s tím, že zejména v době dopravní špičky mohou být vlaky v některých úsecích vysoce obsazené. Cestujícím proto doporučujeme, aby si do vlaků pořídili rezervace. Ty je možné do vlaků bez povinné rezervace pořídit bezplatně, a to při nákupu v e-shopu společně s jízdenkou. Místenky zdarma jsou k dispozici nejen na vnitrostátních relacích, ale také v přeshraničních dálkových spojích z České republiky do zahraničí i naopak.

Cestující tak budou mít garantované místo k sezení a dopravce získá lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů. Cestující bez místenek by měli zvážit využití vlaků mimo přepravní špičku, případně využít k cestě jiný méně frekventovaný den. To se může týkat především odpoledního cestování na Velikonoční pondělí.

Obsazenost jednotlivých spojů je možné ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak nebo v e-shopu Českých drah. Rezervační plány se v nich zobrazují u spojů, spravovaných nejen českým rezervačním systémem ARES, ale také u dalších mezistátních vlaků, zahrnutých v zahraničních rezervačních systémech – např. rakouském, maďarském nebo slovenském. Pokud je většina míst u spoje už označená jako rezervovaná, je třeba počítat s vysokou obsazeností spoje.

