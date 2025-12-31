České dráhy: Představenstvo bude od nového roku tříčlenné

31.12.2025 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dozorčí rada Českých drah rozhodla o odvolání Blanky Havelkové z funkce členky představenstva Českých drah, a. s., k 31. prosinci 2025.

České dráhy: Představenstvo bude od nového roku tříčlenné
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Vedení největšího českého železničního dopravce tak bude od nového roku tříčlenné.

„Rozhodnutí souvisí se změnou stanov společnosti, která od 1. ledna 2026 snižuje počet členů představenstva z pěti na tři. Děkuji Blance Havelkové za veškerou náročnou a kvalitní práci, kterou ve vedení společnosti vykonala a přeji ji mnoho úspěchu v další profesní dráze,“ uvádí k dnes odhlasovaným změnám Miroslav Zámečník, předseda dozorčí rady ČD.

Představenstvo Českých drah bude nadále pracovat ve tříčlenném složení v souladu s platným zněním stanov.

