České dráhy: Představenstvo bude od nového roku tříčlenné

Vedení největšího českého železničního dopravce tak bude od nového roku tříčlenné.
„Rozhodnutí souvisí se změnou stanov společnosti, která od 1. ledna 2026 snižuje počet členů představenstva z pěti na tři. Děkuji Blance Havelkové za veškerou náročnou a kvalitní práci, kterou ve vedení společnosti vykonala a přeji ji mnoho úspěchu v další profesní dráze,“ uvádí k dnes odhlasovaným změnám Miroslav Zámečník, předseda dozorčí rady ČD.
Představenstvo Českých drah bude nadále pracovat ve tříčlenném složení v souladu s platným zněním stanov.
