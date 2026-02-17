Kaprálová (PRO): Krok Mezinárodního olympijského výboru byl naprosto oprávněný

Olympiáda ve jménu obětí???
Přátelé, počin (co se na mezinárodní scéně medailových zisků týče nikterak úspěšného) ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče a jeho následná diskvalifikace vyvolal celou řadu otázek, nevole, diskuzí…
Zvláště nadšeně tuto epizodu přivítala mainstreamová média ovládaná progresivními liberály, pro které je probíhající konflikt na Ukrajině evidentně vítaným nástrojem k rozdělování společnosti. Ona se rozhodla v otázce tohoto konfliktu zahodit veškerá historická fakta a zvolila si svého hrdinu… „Ukrajinu“.
I kdyby se ukázalo, že jejich hrdina není žádným hrdinou...ale sprostým padouchem, budou ho obhajovat stůj co stůj…i za cenu překrucování a zkreslování skutečností či vytváření falešné reality.
Ale vrátím se k onomu chrabrému sportovci. Všem je jasné, že se tato média postavila na stranu ukrajinského závodníka, byť každému, kdo má k dispozici alespoň jednu mozkovou buňku, musí být jasné, že krok Mezinárodního olympijského výboru diskvalifikovat ho pro porušení pravidel olympijské charty byl naprosto oprávněný. Tento ukrajinský skeletonista se rozhodl zviditelnit tím, že si svoji helmu „vyzdobil“ portréty ukrajinských sportovců, kteří padli v probíhajícím ukrajinsko-ruském konfliktu.
Politika prostě do sportu nepatří, vnášet ji jakýmkoli způsobem právě na olympijskou arénu se příčí všem ideálům, které byly do této lidské aktivity vkládány.
Nesouhlasím bytostně ani s rozhodnutím, aby byla účast odepřena ruským sportovcům. Princip kolektivní viny by měl být ve dvacátém prvním století dávno překonán.
Jak by se korporátní média a jimi zmanipulovaná část veřejnosti stavěla k tomu, kdyby helmy sportovců zdobily portréty doněckých dětí, které byly zavražděné kyjevským režimem? Či tváře Gazanů, Iráčanů, Srbů, Chorvatů či obyvatel Bosny a Hercegoviny? A obětí dalších konfliktů, které probíhají v současné době?
Mohli bychom používat například místo označení „zimní olympiáda“ spojení „olympiáda válečných obětí“… no nebylo by to dostatečně teatrální? Takové prázdné, plytké, dokonale progresivně liberální…?
Vždy bychom si monstrózně a s náležitou pietou jednou za čtyři roky připomněli oběti svých nízkých pudů…a po olympiádě zase nekompromisně „hrrr na ně!“…
Nepřipadáte si už trapní? Vy, blázni, kteří jste ochotni hrát tu hru, jejíž pravidla vám diktují řízená korporátní média? Je to taková ta hra typu „Domku, domečku…“ Jenom… ten, kdo do něho smí vejít, musí říci: „Rusko je agresor…!“
Proboha, co se to s námi stalo?
P. S. Média píší, že "svět tuto diskvalifikaci odsoudil"...nikoli...tuto diskvalifikaci "odsoudila" korporátní média...bohužel, ona si mohou napsat, co je jim libo...protože stále se najde dost ovcí, které nemají mozek a všemu, co jim tyto hlásné trouby globalistů napíší, uvěří...
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
