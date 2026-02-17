Berkovcová (ANO): Královéhradecký kraj jde ve vzdělávání správným směrem

Královéhradecký kraj je jediným regionem v České republice, který získal akreditaci Erasmus+ nejen pro střední odborné školy, ale i pro gymnázia. Díky regionální akreditaci získané prostřednictvím Krajského institutu pro vzdělávání a inovace mohou nyní finanční prostředky čerpat nejen studenti, ale i pedagogové. Mezinárodní zkušenost se tak stává běžnou součástí vzdělávání, nikoli výsadou několika vybraných škol.
Důležité je i to, že kraj školám pomáhá s administrativou a financováním, takže se vedení i učitelé mohou soustředit na obsah a kvalitu výuky, nikoli na papírování.
Jako náměstkyně hejtmana pro oblast školství jsem ráda, že náš kraj jde ve vzdělávání správným směrem a umožňuje mezinárodní zkušenosti všem svým středním školám.
Pokud chceme silný a konkurenceschopný region, musíme systematicky investovat do vzdělání a mezinárodní otevřenosti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.