Berkovcová (ANO): Královéhradecký kraj jde ve vzdělávání správným směrem

18.02.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školství v Královéhradeckém kraji.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jana Berkovcová

Královéhradecký kraj je jediným regionem v České republice, který získal akreditaci Erasmus+ nejen pro střední odborné školy, ale i pro gymnázia. Díky regionální akreditaci získané prostřednictvím Krajského institutu pro vzdělávání a inovace mohou nyní finanční prostředky čerpat nejen studenti, ale i pedagogové. Mezinárodní zkušenost se tak stává běžnou součástí vzdělávání, nikoli výsadou několika vybraných škol.

Důležité je i to, že kraj školám pomáhá s administrativou a financováním, takže se vedení i učitelé mohou soustředit na obsah a kvalitu výuky, nikoli na papírování.

Jako náměstkyně hejtmana pro oblast školství jsem ráda, že náš kraj jde ve vzdělávání správným směrem a umožňuje mezinárodní zkušenosti všem svým středním školám.

Pokud chceme silný a konkurenceschopný region, musíme systematicky investovat do vzdělání a mezinárodní otevřenosti.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
