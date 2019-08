České dráhy: Příští rok do Krkonoš s Krakonošem

V jízdním řádu 2020 zamíří z Prahy do Trutnova rychlíky se staronovým názvem Krakonoš. Spoje nabízejí moderní vozy s klimatizací, elektrickými zásuvkami pro napájení přenosné elektroniky a zaváděna je do nich Wi-Fi pro snadné připojení k internetu.

„V novém jízdním řádu od prosince výrazně odlišíme spoje rychlíkové linky R 10 z Prahy do Hradce Králové a dál do Trutnova. Vlaky do Trutnova ponesou nově jméno Krakonoš, zatímco rychlíky končící v Hradci Králové nebo v Letohradu ponesou dosavadní pojmenování Hradečan. Cestující tak už při prvním pohledu do jízdního řádu poznají podle jména vlaku, že spoj míří jen do Hradce králové nebo až do Trutnova. Při pravidelném hodinovém intervalu vlaků je to jednoduchý orientační prvek pro plánování cesty a navíc upozorňuje na dostupnost Krkonoš komfortními vlaky,“ vysvětluje Petr Vondráček, ředitel odboru dálkové dopravy Českých drah.

Rychlíky na trase Praha – Hradec Králové a Praha – Trutnov jsou již nyní tvořeny především vozy typu EC/IC. Většina těchto vozů nabízí například elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky, jako jsou mobilní telefony, tablety nebo notebooky, velká část vozů má klimatizaci, ve velkoprostorových vozech jsou k dispozici větší stoly, kde lze pracovat např. na notebooku, a postupně je do moderních vozů dosazováno Wi-Fi připojení k internetu. Starší typ vozů slouží k posílení kapacity vlaků ve špičkách. Cesta mezi Prahou a Hradcem Králové trvá jen něco přes 1 a půl hodiny a z Prahy do Trutnova bude po ukončení výluk kolem Jaroměře trvat jen něco málo přes 3 hodiny.

Pojmenování vlaků má u Českých drah tradici již z konce 30. let, kdy byl zaveden expres Slovenská strela. Ve větší míře se u mezistátních vlaků začalo využívat pojmenování vlaků v 50. a 60. letech minulého století a ve vnitrostátní dopravě hlavně od 70. let. Ovšem v té době jezdilo po stejné trati jen malé množství rychlíků. V současné době, kdy vlaky na většině linek jezdí v jedno nebo dvouhodinových intervalech, ztratilo tradiční pojmenování každého vlaku samostatně svůj význam. České dráhy proto přistoupily ke společnému pojmenování rychlíků celé linky nebo skupiny vlaků vedených ve stejné trase, což usnadňuje cestujícím orientaci v jízdních řádech nebo při vyhledání spoje na nádraží. Například z Prahy do Brna odjíždějí dva vlaky v rozmezí 5 minut, rychlík Svitava přes Pardubice a Svitavy a Vysočina přes Havlíčkův Brod. Výrazná jména charakteristická pro oblasti, kudy vlaky projíždějí, je tak snadno od sebe odliší a cestujícím usnadní nástup do správného spoje.

Rychlík Krakonoš

Název vlaku Krakonoš se poprvé objevil v jízdních řádech v 70. letech minulého století při pojmenování tradičního vlaku mezi Prahou a Trutnovem, resp. Svobodou nad Úpou. Trasa vlaku se mnohokrát měnila. Spoje jezdily z Prahy do Krkonoš v různých letech například přes Lysou nad Labem nebo Poříčany a dále vedla jejich trasa v různé roky přes Chlumec nad Cidlinou nebo přes Jičín. Vlak vozil také různé přímé vozy. Po roce 2000 začal jezdit přes Hradec Králové a Jaroměř. Po sjednocení názvu vlaků byly spoje Praha – Trutnov dočasně označeny jako vlaky Hradečan.

autor: Tisková zpráva