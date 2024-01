České dráhy: Startuje nová sezóna ČD Ski, výhodné skipasy získáte v českých střediscích i Alpách

České dráhy zahajují novou sezónu projektu ČD Ski. Až do konce března získají cestující Českých drah slevu na skipas v pěti českých lyžařských střediscích – na Šumavě, v Jeseníkách, v Krušných a Jizerských horách. Výhodnější skipas si budou moci pořídit také ve švýcarském středisku Davos Klosters. Všechna lyžařská střediska, zařazená do ČD Ski, jsou snadno dostupná vlaky Českých drah.

Většina českých partnerských skiareálů v programu ČD Ski poskytuje po předložení platné jízdenky Českých drah vydané do stanic v blízkosti jednotlivých středisek dvacetiprocentní slevu na jednodenní skipasy. Tuto slevu zde mohou využít v období od 13. ledna do 24. března 2024.

Na Lipně mohou zájemci až do 24. března využít nabídku ČD Yetti. Voucher, se kterým získají 30% slevu na jednodenní skipas, obdrží k jízdenkám ČD vystaveným do stanice Lipno nad Vltavou nebo k síťovým jízdenkám Českých drah (Skupinové víkendové jízdenky a Celodenní jízdenky v celostátní i jihočeské regionální verzi). Kromě zvýhodněné ceny skipasu voucher zároveň umožňuje využít od vlaků ve stanici Lipno nad Vltavou do skiareálu bezplatně skibus.

Ve švýcarském skiresortu Davos Klosters získají cestující ČD v rámci projektu ČD Ski slevu 20 % na dvoudenní nebo třídenní skipas, a to po předložení rezervace do lůžkového vozu v nočním spoji Praha – Linec – Buchs SG – Curych, s přestupem v Buchsu. Slevu na skipas je možné využít od 13. ledna až do 31. března 2024.

Partnerské skiareály

Součástí projektu ČD Ski je pět lyžařských areálů v České republice a jeden ve Švýcarsku:

Jizerské hory – Skiareál SKI Bižu Tanvaldský Špičák, vlakem na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák

Jeseníky – Skiareál JONAS PARK Ostružná, vlakem na trase Olomouc – Hanušovice – Ostružná – Jeseník

Krušné hory – Skiareál Vila Pernink, vlakem na trase Karlovy Vary – Nejdek – Pernink

Šumava – Skiareál Ski&Bike Špičák, vlakem na trase Plzeň – Klatovy – Špičák – Železná Ruda

Šumava – Lipno (ČD Yetti), vlakem na trase Tábor – České Budějovice – Lipno nad Vltavou

Švýcarské Alpy (kanton Graubünden) – středisko Davos Klosters, lůžkovým vozem na trase Praha – Linz – Buchs SG – Curych a navazujícími vlaky z Buchsu do Klosters a Davosu.

Podrobné informace o projektu ČD Ski, podmínkách čerpání slev a tipy na spojení a výhodné jízdenky jsou k dispozici ZDE.

Vlakem do hor rychle a pohodlně

Horská střediska jsou často snadno dostupná vlakem. Některé skiareály a startovní místa pro výlety na běžkách se nacházejí v bezprostřední blízkosti železničních tratí.

Například z Prahy míří přímé spoje Českých drah na Špičák a do Železné Rudy. Rychlíky Berounka tam dorazí za přibližně 3,5 hodiny. Z Prahy je možné cestovat také do Krkonoš. Rychlíky Krakonoš jezdí mezi Prahou a Trutnovem každé dvě hodiny a cesta trvá zhruba 3 a čtvrt hodiny. Regionálními spoji lze pokračovat dál do Svobody nad Úpou, Vrchlabí nebo Jilemnice. Do Svobody nad Úpou a Trutnova jezdí také přímé spěšné vlaky z Hradce Králové. Přímé rychlíky a spěšné vlaky míří do hor také z Brna, a to například do Ramzové v Jeseníkách nebo do Nového Města na Moravě. Pohodlně je možné dojet například také do Harrachova nebo polských Jakuszyc.

Vlakem lze vyrazit také do horských středisek v zahraničí. Spoje SC Pendolino nabízejí nejrychlejší dopravu z České republiky do oblasti Vysokých a Nízkých Tater. Cestující mohou využít také přímé noční spoje, které jezdí do slovenských hor (např. Liptovského Mikuláše, Štrby a Popradu), ale také do švýcarských Alp (z Prahy přes Linec nebo Lipsko do Curychu).

Lyže, snowboardy, sáně a boby je možné vlakem přepravit jako ruční zavazadla bezplatně. Toto sportovní vybavení lze umístit nad a pod místy k sezení nebo na k tomu určených odkládacích místech ve voze.

