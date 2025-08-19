Prevence místo restrikcí: Česká republika podle odborníků přehlíží efektivní cestu, jak snižovat rizikové pití

„Nemá smysl zavádět zákazy a další restrikce, pokud nebudeme řešit prevenci,“ uvedl profesor Miovský v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Podle něj má Česko k dispozici funkční a ověřené programy, které však školy a instituce často vůbec nevyužívají, protože jim chybí systémová podpora a financování. „Máme programy s prokázanou efektivitou na snížení spotřeby alkoholu. Školy je však neimplementují – a stát jim k tomu nedává nástroje ani motivaci,“ konstatuje odborník.
Česko má nástroje, ale nevyužívá je
Český systém prevence přitom do roku 2015 prošel výrazným vývojem a stal se jedním z nejkvalitnějších v Evropě. „Byli jsme první zemí, která měla na národní úrovni schválené standardy kvality prevence a vázala je na veřejnou podporu. To byl evropský unikát,“ připomíná Miovský. Paradoxem podle něj je, že v roce 2019 byl celý systém bez náhrady „vypnut“ a od té doby stagnuje.
„Stačí vzít už hotové analýzy a doporučení z roku 2015 a konečně je uvést do života. Nepotřebujeme nové strategie – potřebujeme vůli využít to, co je připravené,“ dodává.
Rizikové pití roste, řešení leží v šuplíku
Data ukazují, že v České republice je největší problém s tzv. rizikovou spotřebou alkoholu – tedy s lidmi, kteří dlouhodobě konzumují vyšší množství alkoholu, aniž by šlo o diagnostikovanou závislost. Tato skupina se navíc během pandemie covidu-19 výrazně rozšířila a představuje největší zátěž pro zdravotní a sociální systém.
„Přístup, kdy se spoléháme na zákazy nebo represivní opatření, nefunguje. Cena a dostupnost jsou klíčové faktory, a pokud lidé nemají jinou alternativu nebo prevenci, obrací se k nelegálnímu trhu,“ upozorňuje Miovský. Právě nelegální trh se podle něj v Česku rozmáhá i kvůli slabé znalosti chování populace v této oblasti a minimálním investicím státu do výzkumu a prevence.
Nelegální trh jako důsledek špatné politiky
Na důležitost prevence dlouhodobě upozorňuje také Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL). „Podporujeme efektivní, vyváženou a odborně podloženou regulaci alkoholu. Měla by stát na prevenci a zodpovědnosti, ne na náhodném zvyšování daní,“ říká Vladimír Darebník, výkonný ředitel UVDL.
Unie upozorňuje, že dramatické zvýšení spotřební daně na lihoviny nejenže nevedlo ke snížení konzumace, ale posílilo černý trh a domácí nelegální výrobu. To potvrzuje i profesor Miovský: „Máme dost důkazů, že populace má vysokou ochotu sahat po nelegálním alkoholu, pokud je levnější. A stát se z metanolové aféry v roce 2012 nepoučil.“
Prevence funguje, ukazují i data mezi mladými
UVDL proto vyzývá politiky, aby zaměřili svou energii na dlouhodobou a odborně vedenou prevenci. „Podporujeme projekty jako Pij s rozumem nebo Pobavme se o alkoholu, které pomáhají měnit chování mladých lidí. Studie ukazují, že mezi mladistvými se spotřeba alkoholu i díky těmto programům snížila až o 48 % za posledních 15 let,“ doplňuje Darebník.
Jak plyne ze slov profesora Miovského, Česko nepotřebuje hledat novou cestu – má ji už dávno k dispozici. Potřebuje jen vůli konečně ji uvést do praxe. Prevence je efektivní, odborně ověřená a navíc výrazně levnější než řešení následků rizikového užívání alkoholu. Zapomenout bychom neměli ani na to, že klíčem je vyvážená debata bez strašení a bez stigmatizace.
„Nepotřebujeme lidi děsit. Potřebujeme klid, racionální přístup a profesionální zázemí,“ uzavírá profesor Miovský.
autor: Karel Výborný