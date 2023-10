České dráhy: Stavební práce na přeshraniční trati mezi Lanžhotem a Kúty omezí vlaky na Slovensko a do Maďarska

Modernizace přeshraniční trati v úseku mezi Lanžhotem a slovenskými Kúty od konce tohoto týdne na téměř dva týdny omezí provoz mezistátních vlaků na lince Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. V souvislosti se stavebními pracemi bude nutné v době od 13. října od 9:15 hod. nepřetržitě do 25. října 2023 do 16:45 hod. přesměrovat všechny dálkové vlaky v úseku mezi Břeclaví a Kúty po odklonové trase přes Hodonín a Holíč nad Moravou.

Aby se v souvislosti s delší jízdní dobou nepřenášela zpoždění dále do českého a slovenského vnitrozemí, budou všechny původně přímé vlaky EuroCity rozdělené v Břeclavi a dále do Prahy nebo Bratislavy bude potřeba přestoupit do jiného vlaku. Jízdní doba mezi českou a slovenskou metropolí se kvůli tomu dočasně o hodinu prodlouží.

Odklonová trasa přes Hodonín a Holíč je asi o 45 – 50 minut delší, v úseku z Hodonína přes Holíč nad Moravou do Kútů je navíc trať jednokolejná. „Protože by se delší jízdní doba negativně projevila na jízdních řádech dále ve směru do českého i slovenského vnitrozemí, po vzájemné dohodě se Železniční společností Slovensko a českým i slovenským správcem železniční infrastruktury, tedy Správou železnic a Železnicemi Slovenské republiky, jsme dospěli k rozhodnutí, že všechny původně přímé dálkové vlaky v Břeclavi dočasně rozlomíme na dvě ramena, u nichž nebude zajištěn vzájemný přestup. V Břeclavi budou upravené časy odjezdů a příjezdů vlaků a přestupní vazby, proto prosíme cestující, aby věnovali plánování cesty na Slovensko nebo do Maďarska zvýšenou pozornost,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

Cestující, kteří během výluky pojedou z Prahy nebo Brna do Bratislavy a Budapešti nebo naopak by neměli přehlédnout výlukový jízdní řád speciálně vydaný pro období od 13. do 25. října. Mezi Prahou a Břeclaví pojedou vlaky v obvyklých časech jako spoje InterCity. Z Břeclavi ve směru na Slovensko budou vlaky EuroCity oproti běžnému jízdnímu řádu odjíždět asi o 40 minut dříve a bez návaznosti od vlaku z Prahy. Cestující z Prahy a Brna tak budou muset oproti bezvýlukovému stavu vyrazit o hodinu dříve vlakem railjet a v Břeclavi přestoupit. V opačném směru ze Slovenska budou vlaky EC přijíždět do Břeclavi asi o 50 minut později. V Břeclavi cestující přestoupí do vlaku railjet směrem do Brna a Prahy nebo pojedou pozdějším vlakem IC.

Vzhledem k tomu, že cestující mezi ČR, Slovenskem a Maďarskem budou během výluky využívat v úseku z Prahy do Břeclavi a zpět vlaky railjet, doporučujeme ostatním cestujícím, aby při cestách ve vnitrostátním úseku Praha – Pardubice – Brno – Břeclav a zpět využívali vlaky IC (odjezdy z Prahy hl.n. do Břeclavi ve dvouhodinovém intervalu od 5:45 do 17:45, zpět z Břeclavi do Prahy každé dvě hodiny od 7:07 do 19:07).

U některých ranních a večerních vlaků je potřeba počítat s odchylkami:

Ve stanici Břeclav bude ve večerních hodinách zajištěn přestup mezi vlaky IC 583 (Praha hl.n. 17:45 – Břeclav 20:52) a EC 283 (Břeclav 20:55 – Nové Zámky 23:09). U vlaku EC 283 je potřeba počítat v části trasy za odklonem se zpožděním cca 40 – 60 minut.

Ve stanici Hodonín bude zajištěn přestup mezi vlaky EC 270 (Budapest Nyugati pu. 17:29 – Hodonín 21:27) a IC 10270 (Hodonín 21:32 – Praha hl.n. 01:04).

Ve dnech 14. až 25. října pojede vlak IC 271 v úseku Brno hl. n. – Kúty dříve (odj. z Brna hl.n. v 5:31). V pravidelném čase pojede jako náhrada vlak IC 10271 s odjezdem z Brna hl.n. v 6:22.

Stavební práce na česko-slovenském pomezí budou mít vliv také na pár vlaků EC 130 / 131 Báthory z polského Terespolu přes Varšavu, Katowice, Ostravu, Přerov a Břeclav do Bratislavy a Budapešti, resp. naopak. Tyto vlaky pojedou během výluky odklonem přes Hodonín a Holíč nad Moravou a v obou směrech nebudou obsluhovat stanici Břeclav.

Výluka omezí také přímé noční spoje. Přímé vozy z Budapešti do Varšavy / Berlína, resp. v opačném směru pojedou během výluky mimo stanici Břeclav. Ze stanice Budapest Nyugati pu. budou odjíždět na spoji EC 270 s odjezdem v 17:29. Na stejném spoji bude řazený i přímý lůžkový vůz do Prahy, který pojede přes Břeclav. Přímý vůz Praha – Budapešť pojede jako obvykle na spojích IC 587 / EN 477, odjezd vlaku EN 477 z Břeclavi ale bude o 65 minut dříve, tj. už ve 3:50.

Výlukový jízdní řád je k dispozici ZDE. Aktuální jízdní řády si mohou cestující ověřit také ve vyhledávači spojení ZDE nebo v aplikaci Můj vlak. Za komplikace způsobené stavební činností na trati a jízdou vlaků po odklonové trase se cestujícím omlouváme.

