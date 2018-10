České dráhy: Sto let republiky připomene lokomotiva, která bude propagovat ČR u nás i v zahraničí

Agentura CzechTourism a České dráhy uvedly u příležitosti oslav 100 let republiky do neobvyklého propagačního designu lokomotivu 380.004, která dopravuje vlaky do Budapešti, Bratislavy, Vídně nebo Lince. Stroj tak bude propagovat naší republiku u našich sousedů.

Na víkend 27. a 28. října připravily obě organizace i další akce: výstavu „100 let republiky a železnice“ a „Masaryk a železnice“ a pro návštěvníky národních oslav v Praze, ale i v dalších místech naší země, speciální slevu u Skupinových víkendových jízdenek.

„Železnice neodmyslitelně patří k historii našeho státu. Většina státníků, ale i občanů Československa využívala při jeho vzniku právě železniční dopravy. I proto jsme ve spolupráci s národním dopravcem Českými drahami ozdobili jednu z lokomotiv grafikou projektu Společné století – www.spolecnestoleti.cz. Pod heslem ‚Jedeme v tom spolu‘ chceme přimět občany České i Slovenské republiky, aby nasedli do vlaků Českých drah a rozjeli se do Prahy na pestré oslavy a připomínky sta let od založení Československa. Čeká je znovuotevření budovy Národního muzea, výstava ke sto letům automobilismu, koncerty a dny otevřených dveří napříč všemi státními orgány. V neposlední řadě jsme připravili velkolepý tematický ohňostroj, který budou moci návštěvníci sledovat v centru Prahy. Všechny tyto akce jsou pro občany obou republik zdarma. Jedná se o pomyslný dárek od institucí, které Národní oslavy 100 let republiky v Praze organizují. CzechTourism marketingově a mediálně projekt Společné století zastřešil,“ uvádí Lukáš Bajer, vedoucí projektu Společné století.

„České dráhy letos slaví 100. výročí vzniku Československé republiky. Naše společnost je nástupcem Československých státních drah, které vznikly vlastně ve stejný okamžik, jako nová republika a dnes jsme hrdým národním dopravcem. Je proto přirozené, že úzce spolupracujeme s CzechTourismem na propagaci naší země a jejím poznávání v zahraničí i u nás doma. Polep lokomotivy, která bude propagovat naši zemi i na mezistátních linkách, je proveden v designu státní vlajky České republiky. Křest této lokomotivy je jen jedním z konkrétních příkladů, jak se národní dopravce zapojuje do oslav, které v těchto dnech vrcholí,“ říká k účasti českých drah na oslavách 100. výročí republiky Michal Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.

Lokomotivy řady 380 denně dopravují řadu expresů z Prahy do Bratislavy a Budapešti, z Prahy do Lince, z Bohumína do Budapešti, nebo z Bohumína do Vídně. Na tyto trasy bude vypravována také lokomotiva 380.004 v národních barvách.

Na národní oslavy v Praze vlakem se slevou

„K oslavám patří dárky, a proto nabídneme všem, kteří se vydají na národní oslavy v Praze nebo na oslavy v jiných místech, nebo si jen vyrazí v tento sváteční víkend na běžný výlet, mimořádnou slevu na cestování. Skupinovou víkendovou jízdenku lze v tyto dny použit mimořádně až pro 5 dospělých osob. Celostátní Skupinová víkendová jízdenka stojí 679 Kč, což představuje při společné cestě 5 cestujících jen 135,80 Kč na osobu za neomezené cestování ve 2. třídě vlaků ČD v daný den po celé České republice. V případě jednodenního výletu z Ostravska do Prahy, ale i z jiných regionů, to představuje necelých 70 Kč na osobu a směr jízdy. Při kratších cestách v regionech lze využít i levnější regionální varianty jízdenek. A pokud mluvím o zvýhodněném cestování pro všechny, musím připomenout i nasazení několika desítek posilových vozů, čímž chceme přispět k zajištění komfortu cestování při zvýšeném náporu cestujících,” upozornil na postoj národního dopravce Michal Štěpán.

Skupinová víkendová jízdenka, včetně regionálních variant, bude tedy pro dny 27. nebo 28. října platit mimořádně pro 5 osob bez ohledu na jejich věk. Ostatní podmínky jízdenek zůstávají v platnosti.

České dráhy kvůli národním oslavám v Praze ve dnech 27. a 28. října posílí také vybrané ranní vlaky ve směru do hlavního města. Více vagónů budou mít například expresy Hutník a Jan Perner z Ostravska, Súľov z Valašska, Slovácký expres z Veselí nad Moravou a spoje Metropolitan z Brna s příjezdem do Prahy v dopoledních a v poledních hodinách.

Výstavy i nostalgické vlaky

České dráhy navíc u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky a Československých státních drah připravily na dny 25. až 29. října ve Vládním salonku na 1. nástupišti pražského hlavního nádraží dvě výstavy s názvy „100 let spolu republika a železnice“ a „Masaryk a železnice“. Je známé, že náš první prezident cestoval vlakem velmi často. Také z exilu v prosinci 1918 se vrátil vlakem po trase Rakousko – České Budějovice – Praha, což připomene mimořádná jízda nostalgického vlaku s účastníky v dobových kostýmech ve dnech 20. a 21. prosince. Známý je také salonní vůz Aza 080, který obdržel prezident Masaryk v roce 1930 jako dar k 80. narozeninám, a který později využívali i další českoslovenští prezidenti. Vstup na výstavy je zdarma a budou otevřeny od čtvrtka do pondělí, v pracovní dny od 10 do 19 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin.

V neděli 28. října vyjede také mimořádný nostalgický vlak s parní lokomotivou v trase Praha hl.n. – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka, který dopraví zájemce o oslavy výročí republiky s programem na hrad Křivoklát. Plánovaná je také jízda nostalgické soupravy z Lužné u Rakovníka, kde sídlí železniční muzeum Českých drah, do Stochova u Lán, kam jezdil prezident Masaryk, a kde byla řízena i zvláštní prezidentská čekárna.

