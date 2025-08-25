České dráhy: V apce Můj vlak nově najdete i plánky nádraží

České dráhy do své mobilní aplikace Můj vlak zavedly další užitečnou vychytávku pro cestující. Nově v ní najdete i přehledné grafické plánky důležitých železničních stanic a nádraží. Aktuálně jsou k dispozici plánky 160 stanic a další budou do aplikace postupně přibývat.
„Plánky ukazují nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel a další důležité služby, které cestující pro pohodový start své cesty často potřebují. Už při cestě na nádraží se tak můžete na vše podívat a v klidu si naplánovat cestu ze zastávky MHD nebo parkoviště přímo k nástupiště k vlaku,“ popisuje přínosy aktuální novinky Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Grafické plánky pomohou výrazně zjednodušit orientaci ve stanici, což ocení zejména cestující s těžkými zavazadly, rodiče s kočárky, lidé s omezenou mobilitou nebo ti, kteří spěchají při přestupech. Funkce je přístupná při zobrazení detailu vlakového spoje kliknutím na název počáteční, přestupní, či cílové stanice, případně v seznamu stanic. V mobilu si můžete plánek dle potřeby pohodlně přibližovat, oddalovat nebo posouvat. Součástí plánku jsou i piktogramy, které pomáhají rychle najít důležité služby.
Mobilní aplikace Můj vlak patří mezi jednu z nejpopulárnějších a nejlépe hodnocených aplikací pro cestování v České republice. Každý den ji využije více než 100 tisíc uživatelů. Díky neustálému vylepšování systémů pro nákup jízdních dokladů odbavuje národní dopravce už téměř polovinu všech cestujících prostřednictvím online prodejních kanálů, především mobilní aplikace Můj vlak. V rámci apky si nejenom najdete optimální spojení pro svou cestu, ale získáte i kompletní informační servis.
Velkou výhodou nákupu jízdenek ČD v e-shopu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak je také možnost bezplatné rezervace místa při současném nákupu jízdenky na většinu dálkových vlaků po České republice. Cestujícím, kteří využívají k nákupu jízdenek online prodejní kanály, se také zjednodušilo vyplácení odškodného. V případě, že bude systém u vlaku pro cestu bez přestupu v cílové stanici jízdenky evidovat zpoždění vyšší než 60 minut a jízdní doklad byl ve vlaku zkontrolován průvodčím, je jim odškodnění vypláceno automaticky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva