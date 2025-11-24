Vích (SPD): Trump jako hlas rozumu a snaha o mír

24.11.2025 16:04 | Komentář

Nedávné jednání USA a Ukrajiny v Ženevě přineslo aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války.

Vích (SPD): Trump jako hlas rozumu a snaha o mír
Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Ačkoli Bílý dům zdůrazňuje, že konečné kroky učiní prezidenti obou zemí, je čím dál zřejmější, že jedinou významnou osobností, která skutečně usiluje o rychlé ukončení konfliktu, je Donald Trump. Zatímco současné politické vedení USA i Evropy pokračuje ve zbrojní logice, Trump dlouhodobě prosazuje diplomacii a tlak na vyjednávání — což je přesně to, co svět potřebuje.

Významné je i to, že Trump stanovil konkrétní termín, do kdy chce mít mírovou dohodu uzavřenou: Den díkůvzdání. Tento svátek patří v USA k nejdůležitějším v roce — je symbolem rodiny, vděčnosti a smíření. Trump tak nedává jen politický časový rámec, ale také jasně vyjadřuje, že mír má být dosažen v duchu hodnot, na kterých Spojené státy stojí.

Zelenskyj a neochota opustit válečný kurz

Volodymyr Zelenskyj nadále trvá na maximalistických požadavcích a odmítá návrhy, které nezapadají do jeho představy vítězství. Po letech konfliktu však tato představa stále více připomíná nereálný scénář, jehož oběťmi jsou především obyčejní Ukrajinci. Přetrvávající korupce, potvrzovaná mezinárodními audity i investigacemi, navíc oslabuje důvěru v to, že západní prostředky jsou využívány transparentně.

Bez ochoty jednat, ustoupit a řešit korupční prostředí však Ukrajina jen těžko získá respekt a podporu pro mírový proces. Navíc důvěra občanů, že prostředky ze zahraničí slouží na zlaté záchodové mísy vysokých státních úředníků a různých rádoby poradců, vážně narušuje již tak oslabenou pozici prezidenta Zelenského a současné vlády.

Evropská unie: více zbraní, méně dialogu

EU se nadále soustředí především na zbrojení, místo aby podporovala diplomatické iniciativy. Bruselská rétorika se posunula od snahy o řešení konfliktu k nekonečnému navyšování vojenské pomoci, přestože je jasné, že vojenské „řešení“ situaci jen prodlužuje a prohlubuje utrpení.

Namísto snahy konflikt zmírnit se evropské instituce stávají spolutvůrci jeho pokračování.

Vláda Petra Fialy a muniční iniciativa: předražený projekt bez výsledků

Česká vláda se skrze tzv. muniční iniciativu snaží prezentovat jako důležitý hráč na poli podpory Ukrajiny. Jenže skutečnost je jiná: projekt je předražený, netransparentní a v praxi nepřináší zásadní posun na bojišti. Vláda odmítá zveřejnit klíčové informace o cenách a dodavatelích, což je při miliardových částkách nepřijatelné.

Zatímco životy dál mizí na obou stranách fronty, český kabinet investuje do projektu, který nepřibližuje mír ani o krok.

Trump jako alternativa k současné slepé uličce

Donald Trump představuje jiný, pragmatický přístup: chce vyjednávat, ne eskalovat. Jeho plán uzavřít mírovou dohodu právě k Dni díkůvzdání ukazuje nejen na snahu o rychlé řešení, ale i na symbolické gesto — aby se ke dni, kdy Američané děkují za rodinu a život, mohl svět přiblížit pokoji.

Ať už mají lidé na Trumpa jakýkoli názor, faktem zůstává, že jeho strategie míří k tomu nejdůležitějšímu: ukončit zabíjení a utrpení na obou stranách konfliktu — jak na ukrajinské, tak na ruské.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Článek obsahuje štítky

SPD , Vích

