Nadace ČEZ: Nemošice obnovují alej starých odrůd jabloní

Alej starých odrůd, která je nominována na prestižní ocenění Alej roku 2025. Má za cíl nejen zachovat krajinný ráz, ale také podpořit ekologickou stabilitu a kulturní tradice regionu. Nadace ČEZ výsadbu podpořila částkou 46 577 korun.
V rámci obnovy bude vysazeno dvanáct vysokokmenů tradičních českých odrůd jabloní, které doplní stávající dožívající alej podél komunikace mezi Nemošicemi a Mněticemi. Stromy pocházejí z české produkce, jsou aklimatizované na místní podmínky. Mezi vysazovanými jabloněmi budou odrůdy jako Bláhova oranžová reneta, Jan Říha či velmi vzácný Přeloučský šišák. Projekt realizuje Okrašlovací spolek U Svaté Trojice, z. s.
„Naším cílem je nejen estetická obnova krajiny, ale i zachování zemědělské kontinuity a krajinných tradic střední Evropy. Chceme, aby alej zůstala živým svědectvím toho, jak se v minulosti hospodařilo, a zároveň aby plnila ekologickou funkci v dnešní intenzivně obhospodařované krajině,“ uvedl Vítězslav Haupt, DiS., místopředseda Okrašlovacího spolku U Svaté Trojice.
Výsadba proběhne formou veřejné akce za účasti členů spolku, místních komunit a dobrovolníků, které Spolek oslovil. Následnou péči o stromořadí zajistí. Městský obvod Pardubice IV. Projekt byl konzultován s odborníky na životní prostředí a architekturu města.
Na realizaci projektu přispěla Nadace ČEZ částkou 46 577 Kč.
Lokalita se nachází v nejníže položené části povodí řeky Chrudimky, v blízkosti přírodní památky Nemošická stráň, která uchovává původní společenstva rostlin a živočichů. Projekt tak propojuje ochranu přírody, kulturní dědictví. Současně podporuje aktivní zapojení veřejnosti.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V letošním roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V letošním roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
autor: PV