Vánoční trhy v Česku budou hlídat policisté se samopaly

Premiér v demisi Petr Fiala před odletem na summit EU–Afrika hovořil o posilování bezpečnosti a o nových příležitostech pro českou ekonomiku. V Česku se mezitím řeší bezpečnost vánočních trhů, na kterých policie výrazně posiluje dohled i přítomnost ozbrojených hlídek.
Po celém Česku pomalu startují vánoční trhy. Místa, kde se scházejí davy lidí a nasávají vánoční atmosféru. Bohužel jsou to i místa, kde se každoročně odehrávají různé incidenty, a to u nás i ve světě. I letos proto budou některé vánoční trhy více zabezpečeny.
Petr Fiala v pondělí 23. listopadu oznámil, že odlétá do Angoly na summit zemí EU a Africké unie. Hlavními tématy summitu budou bezpečnost a prosperita. „Je v zájmu EU i České republiky prohlubovat výhodná partnerství,“ poznamenal. Zdůraznil, že mezinárodní spolupráce není jen diplomatickou formalitou, ale má dopady do každodenní bezpečnosti.
Bezpečnost v domácím prostředí připomněl svým komentářem Pavel Macek, jenž reagoval na Fialovo vystoupení a poukázal na situaci na českých vánočních trzích. Konkrétně upozornil na příspěvek Policie ČR, podle kterého policisté napříč republikou posilují výkon služby před svátečním obdobím. V Brně při rozsvícení vánočních stromů návštěvníci už zaznamenali zvýšený počet hlídek.
Podle policie je nyní možné setkat se i s policisty vyzbrojenými dlouhými střelnými zbraněmi, tedy například samopaly, což je v období velkých akcí standardní preventivní opatření.
Mezitím bezpečnost v Brně… pic.twitter.com/58qTvwwL1f— Pavel Macek (@pavelmacek) November 23, 2025
V centru Brna u vánočních trhů na Náměstí Svobody byla 21. listopadu 2025 instalována těžká kovová zábrana, která má chránit návštěvníky před nájezdem vozidla.
Na bezpečnost bude policie dohlížet nejen na trzích, na silnicích nebo na parkovištích u nákupních center, ale i na dalších významných místech. „V davech a prostředcích hromadné dopravy buďte opatrní na své cennosti – předvánoční shon využívají i kapsáři,“ varuje policie.
2/3 Na bezpečnost nebudeme dohlížet jen na trzích, na silnicích nebo na parkovištích u nákupních center, ale i dalších významných místech. V davech a prostředcích hromadné dopravy buďte opatrní na své cennosti – předvánoční shon využívají i kapsáři. pic.twitter.com/G6a1bSMWIM— Policie ČR (@PolicieCZ) November 21, 2025
První náměstek policejního prezidenta generálmajor Tomáš Lerch v rozhovoru pro pořad Epicentrum vysvětlil, podle čeho policie nastavuje bezpečnostní opatření na letošních vánočních trzích a jaké konkrétní hrozby v roce 2025 vyhodnocuje. Krátkou větou uvedl, jak policie postupuje při posuzování rizik: „Policisté vyhodnocují ta rizika, to znamená, vždycky to je o té návštěvnosti, o tom počtu lidí, o tom umístění toho náměstí a tomu vždycky přizpůsobíme ta opatření.“
Dodal, že letos bude na trzích viditelná přítomnost policistů se samopaly a s balistickou ochranou, která má působit především preventivně. „Bude opravdu viditelnost policistů s dlouhými zbraněmi. Nechceme nikoho vyděsit, nechceme, aby se lidé báli; naopak, aby vnímali, že policie tam je i proto, aby preventivním působením zamezila nějaké mimořádné události. A pokud by k ní došlo, abychom byli připraveni adekvátně a rychle zasáhnout.“
Lerch připomněl, že bezpečnost velkých akcí je dlouhodobě koordinována s organizátory. K tomu policie provozuje specializovanou konzultaci pro tzv. měkké cíle. „Máme na našich stránkách veřejnou linku na měkké cíle, na konzultace, a ta je určená pro organizátory těchto větších akcí. Dozví se základní parametry a dostanou kontakt na konkrétní krajské ředitelství policie.“
Na závěr ujistil, že Česká republika není aktuálně pod bezprostřední hrozbou teroristického útoku, ale policie pracuje s předpokladem nepodceňovat žádné riziko. „Česku v tuto chvíli nehrozí bezprostřední hrozba teroristických aktivit. Rozhodně ale není radno nic podceňovat.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská