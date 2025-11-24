„Hrozí další Mnichov.“ Minář žene lidi před americkou ambasádu

Spojené státy minulý týden představily mírový plán pro Ukrajinu, který mimo jiné počítá s odevzdáním Ruskem anektovaných oblastí na východě Ukrajiny nebo se zmenšením ukrajinské armády. Nezisková organizace Občanský rozcestník kvůli tomu plánuje na úterý demonstraci před americkou ambasádu v Praze, na kterou zve i staronový předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

„Hrozí další Mnichov.“ Minář žene lidi před americkou ambasádu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej zaměřená proti vzniku vlády

Před několika dny USA zveřejnily 28bodový mírový návrh, který obsahuje územní ústupky, omezení ukrajinské armády a vzdání se ambicí vstoupit do NATO. Kritici upozorňují, že jde v podstatně o všechny požadavky dlouhodobě prosazované Ruskem. Ukrajinská strana označila návrh za nepřijatelný a také někteří evropští lídři návrh hodnotí jako úplnou ukrajinskou kapitulaci.

Mikuláš Minář a další aktivisté proto chtějí demonstrovat v úterý 25. 11. před Velvyslanectvím USA. „Štve Vás hrozící ‚Mnichov 2025‘? Přijďte v úterý v 18:30 před Americkou ambasádu,“ vyzývá Minář na síti X.

Minář upozorňuje na některé spekulace, podle nichž se díky jazykovému rozboru zdá, že návrh ve skutečnosti byl napsán v ruštině. „Vyšlo najevo, že ‚Trumpův 28bodový plán‘ podstrčili Američanům Rusové v Miami de facto jako své vlastní podmínky. Ministr zahraničí Rubio přiznal, že dokument přišel odjinud, pak to zase popřel a nakonec řekl, že nejde o ‚americký plán‘. Není jasné ani to, zda plán do médií nenechali uniknout Rusové. Prostě chaos,“ tvrdí Minář.

Zveřejněný plán podle něj naplňuje ruské maximalistické požadavky a Ukrajině nenabízí vůbec nic. „Jde o vynucenou kapitulaci Ukrajiny. S tou se o plánu nikdo pořádně nebavil – pouze je tlačena ho do čtvrtku přijmout. Takže jakýsi Mnichov 2025,“ popisuje Minář své vidění celé věci.

Tento plán tak podle něj nesmí být přijat, protože by to mohlo být pro Ukrajinu do budoucna likvidační. „Všichni si přejeme brzký konec války a mír, který vydrží. Tento návrh však takový není. Pouze nakrmí diktátora a dá mu i to, co za tři roky nebyl schopen dobýt silou. Ukrajina by přišla nejen o důležité obranné pozice, ale kvůli radikálnímu zmenšení armády také o možnost se efektivně bránit. Bez jasných bezpečnostních záruk,“ varuje předseda spolku Milion chvilek.

„To by jen zadělalo na další válku v budoucnu, až Rusko přezbrojí. A kdyby Ukrajina nedejbože padla, znamenalo by to miliony válečných uprchlíků a přímé bezpečnostní ohrožení i pro Českou republiku,“ tvrdí Minář a zve proto na akci „NE MNICHOVU 2025,“ která se uskuteční v úterý v 18:30 před Americkou ambasádou v Praze – a také v dalších městech: Brno, Jičín a nejspíš Ostrava.

„Přijďte dát najevo, že Vám to není jedno, že MÍR má být spravedlivý a udržitelný – a že se na jeho podobě musí podílet UKRAJINA. Není možné jednat o ní bez ní. Není možné pouze ustupovat diktátorům. To už tady bylo v roce 1938 – a všichni víme, jak to dopadlo,“ dodává Minář s tím, že akci organizuje nezávislá iniciativa Občanský rozcestník.

Spojené státy a Ukrajina se mezitím na víkendových jednáních v Ženevě shodly na úpravě návrhu amerického mírového plánu, který měl vymezit rámec pro ukončení války s Ruskem. Obě strany oznámily, že vytvořily „vylepšený mírový rámec“, aniž by poskytly konkrétní detaily. Spojenci Kyjeva přivítali pokrok opatrně, ale zdůraznili, že klíčové otázky stále zůstávají nevyřešeny.

Jednání přichází v době, kdy je prezident Volodymyr Zelenskyj pod rostoucím tlakem doma i v zahraničí. Ukrajina čelí ruským postupům na frontě a kabinet oslabil odchod dvou ministrů kvůli korupčním aférám. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina hledá „kompromisy, které ji posílí, nikoli oslabí“, a zdůraznil nutnost, aby Rusko neslo odpovědnost za vzniklé škody včetně využití zmrazených ruských aktiv.

Americký prezident Donald Trump, jenž dlouhodobě tlačí na dosažení dohody, tvrdí, že jednání mohou přinést „velký pokrok“. Podle zdrojů agentury Reuters by se Zelenskyj mohl již tento týden vydat do USA k dalším jednáním.

Evropští spojenci upozornili, že nebyli zapojeni do přípravy původního návrhu, a předložili vlastní protinávrh s menšími územními ústupky a s bezpečnostními zárukami USA pro Ukrajinu. Německý kancléř Friedrich Merz označil ženevské rozhovory za krok vpřed, ale připomněl, že „mír na Ukrajině nenastane přes noc“. Podobně i polský premiér Donald Tusk zdůraznil, že žádná dohoda nesmí vést k vojenskému oslabení Ukrajiny.

Kreml sdělil, že zatím neobdržel žádné oficiální informace o upraveném plánu.

autor: Jakub Makarovič

