České dráhy: Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let

Ušetřete při každé cestě vlakem do školy! Žáci a studenti od 15 do 26 let mohou využít cenově zvýhodněné žákovské jízdné. Sleva činí cca 40 % z obyčejného jízdného.

Nechte si potvrdit žákovský průkaz a cestujte do školy pohodlně a výhodně vlakem. Využít můžete: zvýhodněné jízdné pro dojíždění do školy &ndash sleva cca 40 % z obyčejného jízdného levnější zpáteční jízdenky levnější týdenní, měsíční a čtvrtletní traťové jízdenky Žákovské jízdné platí ve 2. třídě všech vlaků každoročně od 1. 9. do 30. 6.

Kde a jak získat Zvláštní jízdné pro žáky a studenty od 15 do 26 let?

u pokladní přepážky

v e-shopu

u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna)

Podmínky Zvláštního jízdného pro žáky od 15 do 26 let

Žákovské jízdenky dle ceníku zvláštního jízdného pro žáky od 15 do 26 let mohou využít žáci a studenti ve věku od 15 do 26 let všech škol, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia.

Žáci středních škol mohou využívat výhod žákovského jízdného od 1. září do 30. června, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti 10 měsíců (nejpozději do 30. 6. daného školního roku), studenti vysokých škol mohou využívat výhod žákovského jízdného nejdéle do 31. října daného akademického roku, přičemž žákovský průkaz lze ověřit maximálně na dobu platnosti 12 měsíců (nejpozději do 31. 10. daného akademického roku). Slevu nelze uplatnit v červenci a srpnu.

Žákovské jízdné se poskytuje pouze ve 2. třídě, a to k dojíždění:

ze stanice v ČR místně nebo časově nejbližší místu trvalého bydliště žáka nebo místu internátu/koleje, nebo z pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě trvalého bydliště v zahraničí)

do stanice místně nebo časově nejbližší sídlu školy nebo místu internátu/koleje, nebo do pohraničního přechodového bodu, který si žák určí (v případě studia v zahraničí)

vždy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším (popř. pro část tohoto úseku při použití více dopravců) a zpět

Žákovský průkaz

Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem. Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit u pokladní přepážky za 2 Kč. Na tomto tiskopise:

vyplní žák (zákonný zástupce) : jméno, příjmení, datum narození, v kolonce „Z" uvede místo trvalého pobytu nebo místo internátu/koleje, včetně příslušného okresu uvedeného v závorce (při nedostatku místa se záznam provede v kolonce „Razítko a záznamy dopravce"), v případě trvalého bydliště v zahraničí se do kolonky „Z" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí; v kolonce „Do" uvede místo školy nebo místo internátu/koleje, při studiu v zahraničí se do kolonky „Do" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí

: jméno, příjmení, datum narození, v kolonce „Z" uvede místo trvalého pobytu nebo místo internátu/koleje, včetně příslušného okresu uvedeného v závorce (při nedostatku místa se záznam provede v kolonce „Razítko a záznamy dopravce"), v případě trvalého bydliště v zahraničí se do kolonky „Z" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí; v kolonce „Do" uvede místo školy nebo místo internátu/koleje, při studiu v zahraničí se do kolonky „Do" uvede pouze pohraniční přechodový bod, který si žák určí vyplní škola na lícové straně: platnost průkazu, vyškrtne křížem symbol „pracovní dny" (u staršího žlutomodrého vzoru průkazu) nebo ponechá symbol „so/ne" (u nového oranžového vzoru průkazu) pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy (v případě studia v zahraničí nebo stipendia na zahraniční škole razítko zahraniční školy) a podpis

na lícové straně: platnost průkazu, vyškrtne křížem symbol „pracovní dny" (u staršího žlutomodrého vzoru průkazu) nebo ponechá symbol „so/ne" (u nového oranžového vzoru průkazu) pokud žák nedojíždí denně na školní nebo praktické vyučování, na rubové straně: název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování, údaj o trvání školního roku, případně vyznačí dny v týdnu kdy probíhá výuka, pokud neprobíhá denně, razítko školy (v případě studia v zahraničí nebo stipendia na zahraniční škole razítko zahraniční školy) a podpis doplní dopravce na lícové straně: datum platnosti (pokud toto datum nevyplní škola), hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek

Vyplněný tiskopis za 50 Kč u pokladní přepážky potvrdíme na základě předložení osobního dokladu vydaného orgánem státní správy a fotografie s rovnými nebo zaoblenými rohy o rozměrech 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu žáka a není vystřižena z jiné fotografie.

Dojíždí-li žák na praktické vyučování do jiného místa než je sídlo školy, dle výše uvedených podmínek si pořídí a nechá potvrdit další žákovský průkaz.

S In Kartou ještě levněji

Pořiďte si In Kartu a získejte slevu dalších 25 % ze žákovského jízdného! Celková sleva činí cca 55 % z obyčejného jízdného. Žákovské jízdné a In Kartu můžete totiž kombinovat. In Kartu navíc využijete i při cestách mimo školu a ve volném čase – na výlety, za kamarády, zkrátka všude tam, kde vám již žákovský průkaz k levnějšímu jízdnému nepomůže.

