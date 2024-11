Český rozhlas: Osmý ročník Ježíškových vnoučat má plnit přání i navázat nová přátelství

Polovina září znamená pro pracovníky stovek zařízení pro seniory v Česku čas, kdy obcházejí svoje klienty a ptají se jich na jejich přání. Hmotná, zážitková, praktická, ale i nesplněné celoživotní sny. Následně je zapíší do databáze, která se na webu ZDE 11. listopadu otevře veřejnosti. V průběhu listopadu a prosince si přání rezervují dárci z Česka, ale i zahraničí, zatímco pracovníci domovů a organizací pro seniory nová přání průběžně doplňují. Tak, aby ve výsledku jejich společné úsilí přineslo radost tisícům seniorů, kteří přišli o zájem vlastní rodiny.

„Ježíškova vnoučata jsou úspěšným projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu a já pevně věřím, že jeho osmý ročník přinese další splněná přání a hlavně šťastné chvíle. Prostřednictvím Nadačního fondu ČRo se snažíme šířit nejen radost, ale také zvýšit povědomí o nelehkém životě osamělých seniorů. Každoročně se do projektu zapojuje velké množství dárců, proto doufám, že mnoho Ježíškových vnoučat se rozhodne navázat i nová přátelství,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Dárky předávají dárci osobně, ale také prostřednictvím dopravců. I letos nabízí dárcům bezplat-né služby partner projektu dopravní společnosti DHL. Dárky je vedle jeho sběrných míst možné nosit také na vybrané recepce Českého rozhlasu nebo využít jiného zpoplatněného dopravce dle svých priorit a zkušeností. Přesto snem a prioritou organizátorů zůstává osobní předání, které vystihuje i motto projektu “Dárkem to často jen začíná”. Zvyšuje se tak možnost, že při osobním setkání vznikne přátelství, které může přetrvat a zpříjemnit život osamělým seniorům.

Sbírka dává projektu možnost pečovat o radost a klid seniorů celoročně

Na seznamu přání se objevují i nákladná přání. Zejména potřebné kompenzační pomůcky, které seniorovi významně ulehčí život a zpřístupní nové možnosti. Ale například i televize, co nahrazují společníka seniorům na lůžku, které tíží ticho čtyř stěn. Tato přání zůstávají kvůli výši nákladů mnohdy nesplněná, a právě na jejich úhradu slouží sbírka Ježíškových vnoučat. A nejen na ně.

„Díky sbírce může Nadační fond Českého rozhlasu přispívat například i na pomoc osamělým seniorům v domcích a bytech. Právě tam míří pravidelně tým Nadačního fondu Příběhy, který jim ze sbírky Ježíškových vnoučat zajišťuje nákup kvalitních potravin. Při svých návštěvách zároveň plní roli společníka, pomocníka i poradce, například při potížích s úhradou energií, bydlením, neuplatněnými příspěvky, zajištěním náhrad za nefunkční zařízení a drobnými opravami v domě, na které senioři často už sami nestačí,“ dodává Jiří Váňa, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Stejně jako je důležité mluvit o tíživosti samoty samostatně žijících seniorů, je třeba hlasitě mluvit o nedoceněném ohodnocení a péči o pečující v zařízeních pro seniory. Ve spolupráci s organizací MILA již tři roky Nadační fond Českého rozhlasu usiluje nejen o osvětu, ale také potřebné motivační školení a lepší přístup veřejnosti k této profesi. V dřívějších letech tak díky podpoře dárců mohla vzniknout například i fotobanka se snímky seniorů určená médiím a společně s ní také manuál, který má povědomí o přístupu ke stáří a jeho důstojné prezentaci přispět.

Senioři si, nad očekávání mnohých, zamilovali také virtuální realitu, která je bere na místa vzpomínek a plní cestovatelské sny. Zejména pro klienty upoutané na lůžko jde o výjimečnou příležitost utéct ze světa čtyř stěn. Zároveň ale virtuální brýle Kaleido umožňují pečujícímu personálu provádět se seniory důležitý trénink paměti a procvičování kognitivních funkcí.

Asi největší a co do počtu nejpočetnější radosti se těší teď už čtvrtým rokem projekt animoterapeutických návštěv. S cílem naplnit osamělá srdce seniorů, ale také potěšit duše vyčerpaného pečujícího personálu, míří do zařízení psi, koně, poníci, kočky, králíci ale i kozy nebo třeba husy a slepice. Zkrátka němé tváře otevřené tiché zpovědi i radostnému přijetí a pohlazení. Jen v uplynulém roce mohla zvířata svými celoročními návštěvami pravidelně těšit seniory ve více než sedmi desítkách zařízení. Nic z výše zmiňovaného by nebylo bez podpory dárců prostřednictvím finančních darů možné.

Podpora organizací, které myslí na potřeby seniorů

Letos podruhé Ježíškova vnoučata spolu se Slevomatem berou pod svá křídla menší projekty organizací, které mění život seniorů k lepšímu. Doprovází je na sklonku života v domácím prostředí, otevírají témata sexuality v seniorském věku, plní přání seniorům, kteří už nemohou bez lékařského dohledu opouštět lůžko nebo inspirují mysl i tělo aktivních seniorů prostřednictvím vzdělávání nebo dobrovolnictví. Ježíškova vnoučata tak společně s nimi věnují pozornost téma-tům, která zůstávají opomíjena, ale nutně patří k životu.

Ježíškova vnoučata budou opět slyšet všude

Český rozhlas uvede v předvánočním čase nespočet reportáží a rozhovorů a také tematický seriál na stanici Radiožurnál. Slyšet bude o vnoučatech z rozhlasu i díky nezaměnitelnému hlasu českého herce Viktora Preisse, který si v loňském roce projekt natolik oblíbil, že se rozhodl ho nadále podporovat. K podpoře se ale přidávají i další stanice Českého rozhlasu a zaměstnanci, kteří jsou často věrnými “vnoučaty” od samého počátku projektu a někteří z nich už našli v domovech seniorů přítele do života.

Stát se Ježíškovým vnoučetem může každý

Možná právě letos přišel ten správný čas zařadit se mezi tisíce lidí, kterým není osud osamě-lých seniorů lhostejný. Cest je hned několik. Prostřednictvím Ježíškových vnoučat je možné být jak dárce, který sen plní, ale i prostředník mezi dárcem a obdarovaným, který k plnění zásadní měrou svým časem a energií přispívá. Bez ochotných pracovníků domovů a organizací pro seniory by tento projekt neměl šanci na život. Jsou to lidé, kteří seniory z každodenního života nejlépe znají a chtějí jim udělat hezké Vánoce. Zaslouží si za svou nezištnou práci v předvánočním čase velké poděkování. Stejně jako dárci, bez kterých by nebylo za osm let existence Ježíškových vnoučat splněných už více než sto tisíc přání a navázané stovky nových přátelství.

Více informací je k dispozici na webu Ježíškova vnoučata ZDE.

Odkaz na sbírku Ježíškových vnoučat naleznete na webu ZDE.

