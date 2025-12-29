České dráhy: 5G opakovače mají všechna Pendolina, Railjety i InterPantery

Konsorcium firem ČD - Telematika a.s. a Kontron Transportation s.r.o. dokončilo instalaci 5G opakovačů mobilního signálu do jednotek Pendolino a InterPanter. Tento krok navazuje na zavedení této technologie v jednotkách Railjet z letošního jara. Celková cena zakázky dosáhla 132 milionů korun bez DPH. České dráhy projekt financují z prostředků získaných z dotační výzvy „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“ Českého telekomunikačního úřadu.
„Instalace opakovačů mobilního signálu je významným krokem v modernizaci našich služeb a výrazně přispívá ke zvýšení komfortu našich zákazníků,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a dodává: „Repeatery jsme vybavili 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter, které se tak proměnily v plnohodnotný vlakový office. Pokračujeme tak v inovacích, které cestujícím přinášejí reálný každodenní užitek.“
„Opakovače mobilního signálu zvyšují dostupnost datových a hlasových služeb uvnitř vlaků tím, že efektivně zesilují signál mobilních operátorů, který bývá tlumen vozovou skříní. Díky tomu se zvyšuje rychlost a kvalita připojení a vlaky se tak stávají místem vhodným nejen pro příjemné cestování, ale i pro nerušenou práci,“ říká Jan Hobza, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.
Vlakový opakovač je technické zařízení, které přivádí signál mobilních operátorů do vlaku a v případě potřeby jej zesiluje. Tím se omezuje útlum způsobený vozovou skříní. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. Výstupní výkon je rozdělován mezi jednotlivé operátory bez rozdílu. Celé řešení se skládá z externí širokopásmové antény (včetně podpory GPS), samotného opakovače, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu železničního zabezpečení (GSM-R / ETCS) a palubní infrastruktury zajišťující distribuci signálu.
Kromě instalace opakovačů proběhla také laserová úprava oken pro snazší průchod mobilního signálu do vozu. Touto úpravou prošlo 209 vozů, především těch využívaných na tuzemských dálkových linkách. Všechny takto ošetřené vozy už jsou v provozu.
Kromě toho České dráhy jako jeden z prvních železničních dopravců na světě v ostrém provozu také testují satelitní internet Starlink od americké společnosti SpaceX.
