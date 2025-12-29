Brigitte Bardotová nemá klid: Soudně trestaná podněcovatelka rasové nesnášenlivosti, připomínají ikonu

29.12.2025 9:48 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Před pár desítkami hodin zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. A přestože od jejího odchodu z tohoto světa uplynula jen krátká doba, ve veřejném prostoru už se řeší otázka, koho slavná herečka podporovala a proti čemu se ostře vymezovala. Server francouzského deníku Le Monde napsal, že Bardotová po třicet let podporovala francouzskou krajní pravici. Zastánci herečky oponují, že si jen přála, aby se k životu vrátila Francie, kterou znala kdysi.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Volička a podporovatelka Marine Le Penové Brigitte Bardotová v mládí

Brigitte Bardotová bývala modelkou, slavnou herečkou, zahrála si takřka v padesáti filmech, ale také obhájkyní práv zvířat. Požadovala zrušení rituálních obětí zvířat – zejména muslimské praxe porážení ovcí. Zasazovala se také o ochranu mláďat tuleňů a slonů.

V obecné rovině lze říct, že Bardotová byla ženou, která se nezdráhala nahlas říkat, co si myslí. Pětkrát jí byl udělen trest za podněcování k rasové nesnášenlivosti, neboť veřejně vystupovala proti imigraci a islámu ve Francii. Zmíněné tresty na ni dopadly mezi lety 1997 až 2008.

V jednom případě jí pařížský soud uložil pokutu 15 000 eur za to, že označila muslimy za „tu populaci, která nás ničí, ničí naši zemi svými konkrétními činy“, připomínal server France24.

Bardotová byla vdaná za Bernarda d’Ormale, bývalého poradce Marine Le Penové, zakladatelky dnešního Národního sdružení, kterému dnes předsedá Jordan Bardella. Bernard d’Ormale byl čtvrtým manželem Brigitte Bardotové.

Server francouzského deníku Le Monde napsal, že Bardotová „zůstala po tři desetiletí výjimkou ve francouzské kultuře – jedinou celebritou, která otevřeně hájila krajní pravici“. „Ve svém nepřátelství vůči imigraci a nostalgii po Francii, kterou považovala za ztracenou, sdílela společnou řeč s Alainem Delonem, další ikonou zlatého věku francouzské kinematografie,“ napsal o Bardotové server francouzského listu.

Také server France24 napsal, že odkaz Bardotové je kontroverzní, vzhledem k tomu, že podporovala „krajní pravici“. Marine Le Penovou nazvala „Johankou z Arku 21. století“.

Ve své poslední knize Mon BBcedaire (Moje BB abeceda), která vyšla jen několik týdnů před její smrtí, sypala ostré výroky na adresu současné Francie, kterou popisovala jako „nudnou, smutnou a submisivní“.

Na sociálních sítích se herečka dočkala zastání.

„Bojovala proti masové imigraci islamistických mužů ve vojenském věku, kteří se snažili zničit Francii a její kulturu. Bojovala za zákony podporující prevenci týrání zvířat. Byla, uvnitř i navenek, jednou z nejkrásnějších lidských bytostí, jaké kdy žily,“ napsal o Bardotové americký herec James Woods.

 

 

Zdroje:

Článek obsahuje štítky

