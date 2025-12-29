Brigitte Bardotová nemá klid: Soudně trestaná podněcovatelka rasové nesnášenlivosti, připomínají ikonu

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
V obecné rovině lze říct, že Bardotová byla ženou, která se nezdráhala nahlas říkat, co si myslí. Pětkrát jí byl udělen trest za podněcování k rasové nesnášenlivosti, neboť veřejně vystupovala proti imigraci a islámu ve Francii. Zmíněné tresty na ni dopadly mezi lety 1997 až 2008.
V jednom případě jí pařížský soud uložil pokutu 15 000 eur za to, že označila muslimy za „tu populaci, která nás ničí, ničí naši zemi svými konkrétními činy“, připomínal server France24.
Bardotová byla vdaná za Bernarda d’Ormale, bývalého poradce Marine Le Penové, zakladatelky dnešního Národního sdružení, kterému dnes předsedá Jordan Bardella. Bernard d’Ormale byl čtvrtým manželem Brigitte Bardotové.
Server francouzského deníku Le Monde napsal, že Bardotová „zůstala po tři desetiletí výjimkou ve francouzské kultuře – jedinou celebritou, která otevřeně hájila krajní pravici“. „Ve svém nepřátelství vůči imigraci a nostalgii po Francii, kterou považovala za ztracenou, sdílela společnou řeč s Alainem Delonem, další ikonou zlatého věku francouzské kinematografie,“ napsal o Bardotové server francouzského listu.
Ve své poslední knize Mon BBcedaire (Moje BB abeceda), která vyšla jen několik týdnů před její smrtí, sypala ostré výroky na adresu současné Francie, kterou popisovala jako „nudnou, smutnou a submisivní“.
Na sociálních sítích se herečka dočkala zastání.
„Bojovala proti masové imigraci islamistických mužů ve vojenském věku, kteří se snažili zničit Francii a její kulturu. Bojovala za zákony podporující prevenci týrání zvířat. Byla, uvnitř i navenek, jednou z nejkrásnějších lidských bytostí, jaké kdy žily,“ napsal o Bardotové americký herec James Woods.
She fought the mass immigration of military age Islamist males bent on destroying France and its culture. She fought for laws supporting the prevention of cruelty to animals. She was, inside and out, one of the most beautiful human beings ever to live.— James Woods (@RealJamesWoods) December 28, 2025
RIP Brigitte Bardot pic.twitter.com/62AB2DPDvV
