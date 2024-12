Český rozhlas chystá Tisíc hlasů adventu, největší sborový koncert Roku české hudby

Na koncertu Českého rozhlasu Tisíc hlasů adventu vystoupí sboristé a sboristky ze čtyři-ceti amatérských pěveckých těles z celé České republiky společně se sólisty a Symfonic-kým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením šéfdirigenta Petra Popelky.

“Koncert je příležitostí pro amatérské sbory z celé země, aby si zazpívaly společně s profesio-nálními hudebníky v prestižní Smetanově síni Obecního domu. Český rozhlas chce – v duchu svého poslání podporovat kulturu – touto akcí odměnit spontánní nadšení lidí, kteří se sborové-mu zpěvu ve volném čase věnují. Česko je totiž proslulé nejen sbory světové úrovně, ale i tradi-cí sborů zájmových, kterých jsou v republice stovky, a díky nimž jsou posilovány místní kulturní tradice i zájem o hudbu,“ přibližuje projekt generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Počátkem roku 2024 zarezonovala českou sborovou scénou mimořádná nabídka – vystoupit na podiu Obecního domu po boku tisícovky zpěváků, špičkových sólistů a orchestru pod vedením renomovaného dirigenta. Kapacita velkolepého projektu se tak naplnila za pouhých 7 dní od jeho zveřejnění.

S jakou motivaci se do projektu zpěváci přihlásili? Láká je spolupráce s profesionálními hudeb-níky, vystoupení v úžasném prostoru, zážitek ze dvou koncertů zasazených do magického času poslední adventní neděle a celková unikátnost projektu. „Na tisícihlavý sbor se těším už přes dva roky, v podstatě od chvíle, co jsem o myšlence uspořádat takový koncert slyšel poprvé. Myslím, že se takový ansámbl sejde málokdy a dirigovat najednou tolik lidí bude těžce opakova-telný zážitek.

Díky přenosům Českého rozhlasu a České televize navíc přineseme trochu toho kouzla i do řady domácností. To mě hřeje, proto to děláme,“ těší se šéf rozhlasových symfoni-ků Petr Popelka. Díky velkému zájmu publika i sborů proběhnou 22. prosince v Obecním domě dokonce dva kon-certy, první od 16:00 bude přenášet Český Rozhlas D-dur, druhý od 20:15 vysílá Český Rozhlas Vltava a ČT Art.

“Český rozhlas Vltava přináší celý rok svým posluchačům exkluzivní umělecké zážitky a ocitají se tak s námi v koncertních síních po celém Česku i ve světě. Proto Vltava nemůže chybět u tohoto výjimečného sborového počinu, při kterém se možná nemálo našich posluchačů ocitne i ve vltavském éteru. Pevně věříme, že pro milovníky sborového zpěvu jsme právě my stanice první volby,” říká šéfredaktorka Českého rozhlasu Vltava Jaroslava Haladová.

Tento večer bude nejen nejkrásnější poctou společnému zpěvu jakožto aktivitě, která přináší umělecké i duchovní obohacení publiku i samotným aktérům, ale také zprávou o skvělé kondici amatérského muzicírování v naší zemi, a tím zároveň nádherným vyvrcholením Roku české hudby.

Koncert finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Hlavní město Praha. Partnery projektu jsou NIPOS a Rok České hudby.