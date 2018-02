Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením předsedy SPD Tomia Okamury, která politik zveřejnil ve svém prohlášení. Český rozhlas je zcela nezávislý, objektivní a nestranný a plní tím svoje poslání média veřejné služby. Řídí se ve svém vysílání příslušnými zákony i Kodexem Českého rozhlasu.

Český rozhlas nevede prostřednictvím svého vysílání žádnou „kampaň“ a je institucí zcela nezávislou a apolitickou. Kategoricky se ohrazujeme proti tomu, že by Český rozhlas jakýmkoli způsobem „špinil“ jakékoliv politiky či politické subjekty a vstupoval do společenského dění v České republice jinak, než mu určuje jeho veřejnoprávní rozměr daný zákony a Kodexem ČRo.

Slova předsedy SPD Tomia Okamury vnímáme jako zastrašování média veřejné služby a jako pokus o ovlivňování nezávislosti Českého rozhlasu. Média veřejné služby vždy patřily a patří k základním pilířům demokratické společnosti v naší republice. V krátké době již druhý bezdůvodný útok pana Tomia Okamury na Český rozhlas vyvolává obavy, že jsou předsedovi SPD zřejmě vzdáleny demokratické hodnoty, na kterých byla naše společnost vybudována.

Výroky předsedy SPD Tomia Okamury jsou varovným signálem pro celou českou společnost, které něco říkají slova, jako je: svoboda, nezávislost a demokracie. Je to ukázkový příklad toho, jak by politici neměli zasahovat do veřejnoprávních médií a pokoušet se je ovlivňovat.

René Zavoral

generální ředitel Českého rozhlasu

autor: Tisková zpráva