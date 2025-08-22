Mašek (ANO): Pane Rakušane, co to tady hrajete za frašku?

Pane Rakušane, co to tady hrajete za frašku?
V oficiální časové ose je u dne 4. dubna 2025 jasně uvedeno: dvě usnesení – NCOZ a Policie ČR. Obě usnesení se týkají „zajištění věci jako výnosu z trestné činnosti“. To není maličkost, to je jasná stopa k praní peněz, k špinavému původu bitcoinů.
A co veřejnost dostala? Naprosto žádné detaily. Jen suchý popisek, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
A teď: ministr Blažek říká, že NCOZ o kauze věděla, ale že on ani jeho ministerstvo nic netušili.
To jako fakt?
Takže policie a NCOZ věděly, ale ministři ne?
Vláda NIC? To si z nás děláte srandu?
Takhle to tedy bylo, pane ministře vnitra? !?!?
Věděli jste a mlčeli jste, nebo nevíte, co se ve vašem rezortu děje?
Kdo to kryje?
Vy, Blažek, nebo snad celá vláda dohromady?
Pane Rakušane, běžné případy praní peněz spadají přímo do kompetence policie a FAÚ. !?!?
Proč nekonali? Nebo dostali příkaz „držet pusu a krok“? Pokud ano, od koho to bylo?
A vy jste o tom opravdu nevěděl?
Tohle vám nevěřím ani na vteřinu.
A teď BIS. Zákon č. 153/1994 Sb. říká jasně: BIS má povinnost sledovat hrozby i v hospodářské oblasti, tedy v oblasti, kde ČR může vzniknout významná ekonomická škoda.
To znamená přesně tyto případy – praní špinavých peněz, podezřelé finanční toky.
Tak co? BIS nekonala?
Nespolupracovala? Proč?
Ze zákona mají služby povinnost informovat a varovat premiéra, příslušné ministry i prezidenta. Mezitím si NCOZ dál v klidu kompletuje dokumenty a podklady a trestní řízení běží.
Kdo to před veřejností zamlžuje?
Vy? Blažek? Decrox?
Nebo se snad všichni tři kryjete navzájem?
Pane Rakušane, tohle už není jen o neschopnosti. Tohle zavání záměrným krytím špíny a nekonáním dle zákonných povinností.
A jestli jste o tom věděl, měl byste okamžitě podat demisi.
Takže, pane ministře, odpovězte na otázky:
Kdo věděl a mlčel?
Kdo kryl obchodování se špinavými penězi v řádech miliard?
Proč se veřejnost musí spokojit s polopravdami a mlžením?
A proč byste měl sedět dál ve funkci, když tohle celé vede rovnou na váš dvorek?
Přestaňte se schovávat za Blažka, za policii, za BIS. Tohle je vaše odpovědnost. Je to už neslučitelné s vedením ministerstva vnitra!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV