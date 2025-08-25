V poslední době se opět začíná mluvit o vyslání vojáků ze zemí z takzvané koalice ochotných na Ukrajinu. V pořadu Ptám se já o tom hovořila například ministryně obrany Jana Černochová. Nicméně tento krok je podmíněn příměřím. „Rozhodně nebudeme posílat vojáky na Ukrajinu před příměřím a na frontu,“ uvedla ministryně. Nepřekvapivě je pro tuto myšlenku také ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.
Nový premiér Kanady Mark Carney navštívil Ukrajinu a ještě před jeho odjezdem od nejmenovaného představitele kanadské administrativy zaznělo, že Kanada také nevylučuje, že by vyslala vojáky. Ale jejich vyslání je také podmíněno příměřím.
Jsou tací, kteří navrhují, aby byli vojáci vysláni ještě před vyhlášením příměří. Například francouzský bezpečnostní analytik Élie Tenebaum v deníku Le Monde. Ten poznamenává, že čím ochotnější budou státy z koalice ochotných k vyslání vojáků, tím méně bude Putin ochotný k příměří.
„Řešení tohoto problému není technické; je logické a opět vyžaduje obrácení chronologie: Síly bezpečnostních záruk musejí být nasazeny před, nikoli po příměří. Rusko, nucené akceptovat evropskou přítomnost nebo zaplatit cenu nákladné a nejisté konfrontace se Západem, bude spíše nakloněno podpisu dohody než bez takové demonstrace,“ uvádí Tenenbaum.
„Takže pan Tenenbaum věří, že odstartovat třetí světovou válku je to pravé k tomu, aby přiměli Putina k ‚vyjednávání‘. Než se pustil do psaní svého nesmyslu, měl si asi poslechnout nedávný rozhovor s Lukašenkem, který vyprávěl, jak varoval Trumpa po telefonu, aby na Putina netlačil, právě proto, že Putin není náchylný k tomu, aby se nechal tlakem donutit k rozhodnutím,“ poznamenal.
Kromě toho si také všímá, že Tenenbaum chce i ochranu námořních cest k ukrajinským přístavům v Černém moři. „Západní analytici jsou stále více znepokojeni možností, že Oděsa padne do rukou Ruska, vzhledem k nedávným ruským úspěchům na bojišti,“ všiml si.
Co se týče vyjednávání, Donald Trump prohlásil, že až uplyne lhůta u jeho ultimáta, může zavést sankce, cla nebo také vůbec nic. „Evropané se nadále motají v kruhu jako vyplašená kuřata, aniž by měli jasnou představu o tom, jak dál,“ soudí analytik a dodává, že mnohým evropským elitám začíná docházet, v jaké jsou situaci, a začínají se jim rozpadat iluze o vlastní velikosti. Jako příklad za všechny dal bývalého šéfa ECB Maria Draghiho, který na každoročním setkání v Rimini prohlásil: „Evropská unie po léta věřila, že velikost její ekonomiky s 450 miliony spotřebitelů jí přinese geopolitickou moc a vliv v mezinárodních obchodních vztazích. Tento rok se zapíše jako rok, ve kterém se tato iluze rozplynula.“
„Čím více eurokrati křičí a ječí ve své frašce, tím bezmocnější vypadají, a tím více ztrácejí důvěryhodnost v očích vlastního obyvatelstva. Přesto právě kvůli jejich ‚skálopevnému ujištění‘ Zelenskyj pokračuje ve svém fanaticky maximalistickém přístupu a problufuje se směrem ke katastrofě pro Ukrajinu,“ komentuje to analytik. A připomíná, že Zelenskyj v novém prohlášení k ukrajinskému dni nezávislosti dokonce slíbil, že vrátí Krym i Donbas „znovu sjednocené“ Ukrajině. „Evropa vystavuje Zelenskému šek, který nebude schopna proplatit,“ míní.
