Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích

25.08.2025 7:51 | Zprávy

Opět začalo zaznívat, že by koalice ochotných měla vyslat vojáky na Ukrajinu v rámci bezpečnostních záruk. Od jednoho francouzského experta dokonce i to, že by se tak mělo stát před vyhlášením příměří. Analytik Simplicius se takové myšlence jenom směje. A soudí, že evropským lídrům začíná docházet, jak jsou bezmocní.

Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích
Foto: Repro Europarlament
Popisek: Europarlament

V poslední době se opět začíná mluvit o vyslání vojáků ze zemí z takzvané koalice ochotných na Ukrajinu. V pořadu Ptám se já o tom hovořila například ministryně obrany Jana Černochová. Nicméně tento krok je podmíněn příměřím. „Rozhodně nebudeme posílat vojáky na Ukrajinu před příměřím a na frontu,“ uvedla ministryně. Nepřekvapivě je pro tuto myšlenku také ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Nový premiér Kanady Mark Carney navštívil Ukrajinu a ještě před jeho odjezdem od nejmenovaného představitele kanadské administrativy zaznělo, že Kanada také nevylučuje, že by vyslala vojáky. Ale jejich vyslání je také podmíněno příměřím.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

0%
98%
2%
hlasovalo: 203 lidí

Jsou tací, kteří navrhují, aby byli vojáci vysláni ještě před vyhlášením příměří. Například francouzský bezpečnostní analytik Élie Tenebaum v deníku Le Monde. Ten poznamenává, že čím ochotnější budou státy z koalice ochotných k vyslání vojáků, tím méně bude Putin ochotný k příměří.

„Řešení tohoto problému není technické; je logické a opět vyžaduje obrácení chronologie: Síly bezpečnostních záruk musejí být nasazeny před, nikoli po příměří. Rusko, nucené akceptovat evropskou přítomnost nebo zaplatit cenu nákladné a nejisté konfrontace se Západem, bude spíše nakloněno podpisu dohody než bez takové demonstrace,“ uvádí Tenenbaum.

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 7209 lidí
Analytik Simplicius připomíná, že to není zdaleka poprvé, co se v Evropě mluví o bezpečnostních zárukách a vyslání vojáků. Takže je to dle něho stará a ohraná písnička. Pozastavuje se nad nápadem vyslat síly koalice ochotných na Ukrajinu ještě před příměřím.

„Takže pan Tenenbaum věří, že odstartovat třetí světovou válku je to pravé k tomu, aby přiměli Putina k ‚vyjednávání‘. Než se pustil do psaní svého nesmyslu, měl si asi poslechnout nedávný rozhovor s Lukašenkem, který vyprávěl, jak varoval Trumpa po telefonu, aby na Putina netlačil, právě proto, že Putin není náchylný k tomu, aby se nechal tlakem donutit k rozhodnutím,“ poznamenal.

Kromě toho si také všímá, že Tenenbaum chce i ochranu námořních cest k ukrajinským přístavům v Černém moři. „Západní analytici jsou stále více znepokojeni možností, že Oděsa padne do rukou Ruska, vzhledem k nedávným ruským úspěchům na bojišti,“ všiml si.

Co se týče vyjednávání, Donald Trump prohlásil, že až uplyne lhůta u jeho ultimáta, může zavést sankce, cla nebo také vůbec nic. „Evropané se nadále motají v kruhu jako vyplašená kuřata, aniž by měli jasnou představu o tom, jak dál,“ soudí analytik a dodává, že mnohým evropským elitám začíná docházet, v jaké jsou situaci, a začínají se jim rozpadat iluze o vlastní velikosti. Jako příklad za všechny dal bývalého šéfa ECB Maria Draghiho, který na každoročním setkání v Rimini prohlásil:  „Evropská unie po léta věřila, že velikost její ekonomiky s 450 miliony spotřebitelů jí přinese geopolitickou moc a vliv v mezinárodních obchodních vztazích. Tento rok se zapíše jako rok, ve kterém se tato iluze rozplynula.“

„Čím více eurokrati křičí a ječí ve své frašce, tím bezmocnější vypadají, a tím více ztrácejí důvěryhodnost v očích vlastního obyvatelstva. Přesto právě kvůli jejich ‚skálopevnému ujištění‘ Zelenskyj pokračuje ve svém fanaticky maximalistickém přístupu a problufuje se směrem ke katastrofě pro Ukrajinu,“ komentuje to analytik. A připomíná, že Zelenskyj v novém prohlášení k ukrajinskému dni nezávislosti dokonce slíbil, že vrátí Krym i Donbas „znovu sjednocené“ Ukrajině. „Evropa vystavuje Zelenskému šek, který nebude schopna proplatit,“ míní.

Psali jsme:

VIDEO Nepublikovatelná slova. Kamera zachytila konflikt v Příčovech
Okamura: Když vyhraje Fiala, pošlou české vojáky na Ukrajinu
Více zbraní pro Ukrajinu! Novinář popsal recept na Rusko
Mír? Trump tlačí. Z Ruska přišla odpověď

 

Zdroje:

https://simplicius76.substack.com/p/desperate-euro-elites-suggest-boots

https://www.ctvnews.ca/politics/article/pm-carney-visits-ukraine-canada-not-excluding-boots-on-the-ground-in-possible-security-guarantee-official-says/

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/08/22/face-a-poutine-il-faut-retourner-le-facteur-temps-a-l-avantage-de-l-ukraine_6633524_3232.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-jak-se-muze-cesko-podilet-na-bezpecnostnich-zarukach-pro-ukrajinu-284237

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Černochová , EU , Ukrajina , Draghi , Trump , válka na Ukrajině , Tenenbaum , Simplicius

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou evropští pohlaváři bezmocní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Karel Šebesta

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Nemyslíte, že byste jako politici měli respektovat především názor většiny lidí?

Ne jen odborné veřejnosti? Jeden příklad za všechny. Podle různých průzkumu většina Čechů nechce Euro, a vy ho přesto prosazujete. Tak kde je pak nějaký respekt? Nehledě na to, že proti přijetí Eura je třeba i řada odborníků a ekonomů.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 31 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích

7:51 Poslat vojáky z EU na Ukrajinu hned! padlo vážně. Nastal smích

Opět začalo zaznívat, že by koalice ochotných měla vyslat vojáky na Ukrajinu v rámci bezpečnostních …