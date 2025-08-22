Správa železnic: Přerovský dispečink dálkového řízení se rozšíří o další budovu

25.08.2025 7:33 | Tisková zpráva

V areálu Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově vyroste nová budova, umožní zavést dálkové řízení provozu na dalších tratích ve východní části republiky. V tendru na zhotovitele vybrala Správa železnic firmy AŽD a Signalbau, které podaly nejvýhodnější nabídku ve výši 2 278 833 533 korun. V moderním šestipodlažním objektu budou vedle dispečerských sálů také další pracoviště a potřebné zázemí. Stavba začne už v září, hotovo bude na počátku roku 2028.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově zajišťuje v tuto chvíli dálkové řízení provozu na 559 kilometrech tratí na Moravě a ve Slezsku. V cílovém stavu by se odtud i díky novým sálům měly řídit vlaky na dvojnásobném rozsahu.

Budoucí šestipodlažní objekt bude propojený se stávající budovou CDP, vznikne v něm šest řídicích dispečerských sálů s potřebným technologickým, administrativním a sociálním zázemím. Každý bude mít stupňovité uspořádání, v přední části budou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky z LED panelů se schematickým znázorněním řízené oblasti.

Součástí investice bude také sál dispečerů ETCS, který doplní záložní a krizový sál. Chybět nebudou ani prostory pro umístění technologie zabezpečovacího zařízení, napájení a baterie.

Postaví se i energocentrum, které bude zajišťovat dodávky energie do celého areálu CDP. Současně se vybudují desítky nových parkovacích míst.

Celý areál bude součástí kritické dopravní infrastruktury, proto bude pod dohledem kamer. Oplocení bude vybaveno detekčním systémem, který zaznamenává nejen poškození, ale také vibrace.

