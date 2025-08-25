Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

To je politika současné vlády. A současně restriktivní zacházení s finančními prostředky ve prospěch českých občanů. K tomu pokračující zadlužování České republiky, kdy peníze jsou utraceny nyní, ale splácet je bude třeba další desetiletí. Tak by se dal charakterizovat přístup vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN (donedávna oddaně podporovaných Piráty) k veřejným a státním financím. Když peníze docházejí, snaží se to zakrývat různými účetními triky (fondy vedené mimo rozpočet, miliardové půjčky apod.).
Ministr Stanjura zase navyšuje schodek rozpočtu, o 40 miliard více než loni
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden pro média prohlásil, že vládě předloží návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun, tedy o 40 miliard vyšším, než je v letošním roce. Součástí návrhu tohoto rozpočtu budou i tzv. výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 % hrubého domácího produktu (HDP). Přitom platí, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok rozpočtový schodek pouze ve výši 230 miliard korun.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Dosluhující vládní koalice si ovšem nedávno ve Sněmovně a Senátu prosadila opatření, aby se do výše schodku nezapočítávaly právě výdaje na obranu nad 2 % HDP a vybrané jednorázové výdaje. To považuji za účelové zneužití a obcházení zákona. Osobně zásadně nesouhlasím se skokovým zvyšováním rozpočtového schodku, které má proinflační charakter a značně by omezilo budoucí novou vládu v její hospodářské a sociální politice.
Naopak je potřeba provádět postupné snižování schodku státního rozpočtu a ve střednědobém horizontu pak vyrovnané hospodaření státu. Rovněž odmítám jakékoli zvyšování rozpočtových výdajů na obranu nad 2 % HDP, protože současný systém nákupů výzbroje a techniky pro armádu bez klasických výběrových řízení považuji za vysoce neefektivní.
Klíčem k tomu musí být hloubkový audit činností státu a efektivity a potřebnosti vynakládání veřejných financí a ukončení všech výdajů, které neslouží k financování činnosti státu a veřejných služeb ve prospěch českých občanů.
Když udržíme peníze doma, zase se může situace zlepšit, stačí chtít a snažit se o to. A nikoliv posílat peníze do USA, Německa anebo Francie, aniž by byl dopředu transparentně vysoutěžený tendr, a navíc podíl domácího zbrojního průmyslu a našich firem je nízký. To je potřeba jasně odmítnout.
Takže přijďte k volbám, aby tato rozhazovačná vláda konečně skončila!
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
