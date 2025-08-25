Vích (SPD): Fialovo zadlužení má bránit další vládě něco měnit

Rozhazovačné nakládání s veřejnými financemi, pokud jde o posílání peněz do zahraničí nebo o nekontrolovatelně rostoucí výdaje na zbrojení.

To je politika současné vlády. A současně restriktivní zacházení s finančními prostředky ve prospěch českých občanů. K tomu pokračující zadlužování České republiky, kdy peníze jsou utraceny nyní, ale splácet je bude třeba další desetiletí. Tak by se dal charakterizovat přístup vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN (donedávna oddaně podporovaných Piráty) k veřejným a státním financím. Když peníze docházejí, snaží se to zakrývat různými účetními triky (fondy vedené mimo rozpočet, miliardové půjčky apod.).

Ministr Stanjura zase navyšuje schodek rozpočtu, o 40 miliard více než loni

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden pro média prohlásil, že vládě předloží návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun, tedy o 40 miliard vyšším, než je v letošním roce. Součástí návrhu tohoto rozpočtu budou i tzv. výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 % hrubého domácího produktu (HDP). Přitom platí, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok rozpočtový schodek pouze ve výši 230 miliard korun.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

1%
98%
1%
hlasovalo: 413 lidí

Dosluhující vládní koalice si ovšem nedávno ve Sněmovně a Senátu prosadila opatření, aby se do výše schodku nezapočítávaly právě výdaje na obranu nad 2 % HDP a vybrané jednorázové výdaje. To považuji za účelové zneužití a obcházení zákona. Osobně zásadně nesouhlasím se skokovým zvyšováním rozpočtového schodku, které má proinflační charakter a značně by omezilo budoucí novou vládu v její hospodářské a sociální politice.

Naopak je potřeba provádět postupné snižování schodku státního rozpočtu a ve střednědobém horizontu pak vyrovnané hospodaření státu. Rovněž odmítám jakékoli zvyšování rozpočtových výdajů na obranu nad 2 % HDP, protože současný systém nákupů výzbroje a techniky pro armádu bez klasických výběrových řízení považuji za vysoce neefektivní.

Klíčem k tomu musí být hloubkový audit činností státu a efektivity a potřebnosti vynakládání veřejných financí a ukončení všech výdajů, které neslouží k financování činnosti státu a veřejných služeb ve prospěch českých občanů.

Když udržíme peníze doma, zase se může situace zlepšit, stačí chtít a snažit se o to. A nikoliv posílat peníze do USA, Německa anebo Francie, aniž by byl dopředu transparentně vysoutěžený tendr, a navíc podíl domácího zbrojního průmyslu a našich firem je nízký. To je potřeba jasně odmítnout.

Takže přijďte k volbám, aby tato rozhazovačná vláda konečně skončila!

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
  • poslanec
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chce Fialova vláda zkomplikovat státním zadlužením situaci vládě budoucí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Má Blažek pravdu?

On teď tvrdí, že dar byl jedinou cestou k zabavení výnosů. Vy s ním souhlasíte? Mě to už hlava nebere. Kdyby to byla pravda, tak k čemu máme třeba policii? A nebyla to ona, kdo kdysi Jiříkovskému bitcoiny zabavil, ale soud mu je pak vrátil, což teda podle mě byla chyba nebo nemyslíte? A zase, jestli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

