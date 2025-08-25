Majerová: Konec demokracie je zvolit Fialu. Proč musí být SPD ve vládě?

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, která letos ve volbách do sněmovny kandiduje na kandidátkách SPD a vede kandidátku ve Zlínském kraji, si na vládu Petra Fialy nebere servítky. Označuje ji za „nejhorší v novodobé historii“ a tvrdí, že kabinet kombinuje amatérismus, aroganci a lokajství. Průzkumy jí přitom hrají do karet – podle agentury Sanep pro XTV má SPD celostátně téměř 15 procent a ve Zlínském kraji dokonce předstihla koalici SPOLU. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Majerová vysvětluje, proč SPD musí být součástí příští vlády, proč je současná zahraniční politika cestou do slepé uličky a jaké změny je nutné prosadit ve školství.
Podle aktuálních volebních preferencí, které pro televizi XTV zkoumala agentura Sanep, je SPD na třetím místě se ziskem téměř 15 % a jen dvě procenta za druhým SPOLU. Ve Zlínském kraji, kde jste lídrem kandidátky SPD, je to dokonce naopak, SPD je druhé s takřka 17 % a SPOLU na něj dvě procenta ztrácí. Jste s tím spokojená?
Nepopírám, že mi tahle čísla udělala radost, ale vždy platí, že zajíci se počítají až po honu, takže si raději počkejme na skutečné výsledky. Každopádně děláme pro dobrý výsledek hodně. Já jsem si předsevzala, že v rámci volební kampaně navštívím všechny obce Zlínského kraje. Je to sice docela honička, protože denně navštívíme 15 až 20 míst, ale tohle potkávání se s lidmi v obcích, kam častokrát žádný politik ještě nikdy nedorazil, je oboustranně obohacující. Možná s tím souvisejí i ta dobrá čísla.
Jak hodnotíte čtyři roky vládnutí Fialova kabinetu? A co je potřeba udělat k nápravě?
Fialovu vládu považuji za nejhorší v naší novodobé historii. Taková kombinace amatérismu, arogance a lokajství se fakt hned tak nevidí. Fiala a spol. navíc porušili prakticky všechny své vlastní předvolební sliby. Jejich pracovní metodou je lež. Nebude to vůbec jednoduché napravit všechny škody, které napáchali. Je potřeba přesměrovat toky peněz, neokrádat naše důchodce posíláním peněz na zbraně a na Ukrajinu, nefinancovat zločinné politické neziskovky, zrušit zbytné úřady, nedotovat nesmysly, vzepřít se Green Dealu, omezit byrokracii, obnovit skutečnou svobodu projevu, a hlavně svobodu po projevu…
Koalice SPOLU během tiskové konference k zahájení horké fáze volební kampaně namísto toho, aby se věnovala především představení svého programu, dštila oheň a síru na opozici. Premiér Fiala tvrdil, že pokud opozice zvítězí, hrozí prý konec demokracie. Co na to říkáte?
Tohle Fialovo zoufalství snad ani nemá cenu komentovat. Když Fiala říká, že pokud lidé nezvolí koalici SPOLU, že nastane konec demokracie, tak já stručně odpovídám: Ne, konec demokracie je zvolit toho, kdo něco takového říká.
Coby poslankyně jste byla členkou zahraničního výboru. Jak hodnotíte zahraniční politiku Fialovy vlády?
Fialův kabinet dělá pravý opak toho, co je v zájmu České republiky. Lokajsky posluhuje Bruselu a zároveň ničí naše vztahy s našimi nejbližšími sousedy. Naše vztahy s bratrským Slovenskem či Polskem a Maďarskem nikdy nebyly na tak mizerné úrovni. Vládní politici pořád vykřikují, že patříme na Západ, ale naše místo je ve střední Evropě, a měli bychom proto vytvářet spojenectví a hájit naše zájmy především v dohodě se zeměmi V4+. Fialova vláda také poničila naše vztahy se všemi světovými velmocemi, s Ruskem, Čínou a dokonce i se Spojenými státy. Co se týče ukrajinské války, zemi naší velikosti a významu by spíše slušela jistá uměřenost a umírněnost, a ne že se rétoricky prezentujeme jako největší válečníci. Náprava všech těchhle chyb bude trvat léta.
Jste bývalá učitelka a v rámci volebního spojenectví s SPD a vašeho volebního programu jste garantem kapitoly o školství. Jak hodnotíte jeho stav?
Pokud bych měla odpovědět dvěma slovy, tak velmi kriticky. Ale odpovím vám jinak, protože v rámci volební kampaně jsem připravila Zuzčino školské desatero:
1. Děti jsou to nejcennější, co máme.
2. Děti se mají učit myslet, ne co si mají myslet.
3. Do školy patří děti, učitelé a ředitel. A rodiče jen když je třídní schůzka.
4. Politické neziskovky do školy nepatří, musíme je odtamtud vyhnat, stejně jako propagandu LGBT+.
5. V současném systému prohrávají všichni, děti, učitelé, rodiče i společnost.
6. Proto musíme zrušit plošnou inkluzi.
7. Proto musíme obnovit náš unikátní systém speciálního školství.
8. Proto musíme školy opět odideologizovat.
9. Proto musíme zrušit Bekův rámcový vzdělávací program a vrátit se ke starým dobrým osnovám.
10. A v neposlední řadě musíme do rezortu školství vrátit peníze na školníky a kuchařky.
Proč to všechno? Protože děti jsou naše budoucnost.
SPD opakovaně tvrdí, že chce být součástí příští vlády. Chcete být ministryní školství?
Žádné osobní ambice v tomto smyslu nemám, ale účast SPD a spol. v příští vládě plně podporuji. Dle volebních preferencí se dá předpokládat, že příští vládu bude sestavovat hnutí ANO. Samozřejmě je tu i varianta, že Babiš vytvoří koalici s některou ze stran současné vlády, ale to by byla naprostá zrada všeho, co poslední čtyři roky dělá a říká. SPD ve vládě by naopak bylo zárukou, že směřování naší země se skutečně pozmění.
Pojďme k ukrajinské válce. Vládní politici a jejich příznivci vás obviňují, že jste proruští. Je Trikolora proruská?
Nejsme ani proruští, ale ani proukrajinští. Jsme pročeští. Trikolora říká od počátku stále to samé. A na rozdíl od mnoha jiných teď, když se ta nešťastná válka snad chýlí ke konci, nemusíme na svých názorech měnit jediné slovo. Už 24. února 2022 jsme do svého stanoviska napsali:
„Trikolora lituje, že na Ukrajině došlo k vojenské eskalaci, kdy ruská vojska vstoupila na ukrajinské území. Vždy je to špatně, když namísto diplomacie hovoří zbraně. Pokud si ale budeme nalhávat, že celý ukrajinsko-ruský konflikt je černobílý a že za jeho eskalaci může pouze jedna strana, řešení sporů tím nijak nepomůžeme, jen si lžeme do vlastní kapsy. Z poctivé analýzy třiceti let samostatné Ukrajiny, a zvláště pak z objektivního vyhodnocení postmajdanské ukrajinské reality plyne, že za podstatnou část svých problémů si Ukrajina může sama, přičemž ani USA ani Evropská unie jí nijak nepomohly, jen ji využívají pro své vlastní zájmy.“
Jinými slovy. Ukrajinská válka nezačala 24. února 2022 ve čtyři hodiny ráno, ale předcházelo jí mnoho dějů, které mají celou řadu viníků. Trikolora od počátku říká, že řešení je nutné hledat u diplomatického stolu, že je potřeba odstranit příčiny té války a po třech a půl letech válčení také nelze nebrat do úvahy stav na bojišti.
Vy i Trikolora jste se nedávno ocitli v hledáčku policie, která šetřila, že jste na facebooku v souvislosti s vládním stranami použili rčení „Spolu chyceni, spolu pověšeni“. Jak tahle kauza pokračuje?
Víte, kdyby nešlo o tak vážou věc, že vás šetří policie, bylo by to celé k smíchu. Jenže ono je to spíš k pláči. Je to dokonalá fantasmagorie, když vládní politici kňourají a předstírají, že mají strach o svůj život, neboť opoziční politik použil jedno lidové rčení. Odcituji vám kousek z toho, jak jsme policii odpověděli:
„Trikolora (politická strana, nikoli hnutí) považuje počínání vládních špiček v bitcoinové kauze za vrcholně politicky nemravné. Za své poklesky musejí konkrétní osoby nést zodpovědnost, tu politickou zcela jistě, v případě prokázání porušení zákona i trestní. Na dokreslení našeho kritického názoru na danou věc jsme na facebooku ve zjevné nadsázce (a v uvozovkách) použili též okřídlené lidové rčení ‚Spolu chyceni, spolu pověšeni‘. Není obtížné dohledat, kdo všechno, včetně vrcholných politiků, stejné rčení použil dávno před námi. To neuvádím na naši omluvu, neb omlouvat se není za co, pouze to konstatuji. Jsme toho názoru, že veřejně činné osoby, a politici obzvláště, by měli umět snášet zvýšenou kritiku, včetně té expresivní, a že politici spolu mají soupeřit slovy, argumenty a myšlenkami, a ne si v předvolebním čase na pomoc přivolávat orgány činné v trestním řízení. Pokud tak kdokoli činí, je to projevem jeho pokleslé politické kultury.“
V médiích jsme si pak přečetli, že pražská policie celou věc odložila. Mě/nás nijak nevyrozuměli. Ale pozor, tím to neskončilo. Pro změnu to začala šetřit olomoucká policie. Odepsala jsme jim to samé a ještě připojila doušku, že v Praze už to odložili a že u policie zřejmě pravá ruka neví, co dělá levá. Znovu se zatím neozvali. A pak se divíme, že skuteční zločinci mají pré, když policie svůj drahocenný čas utrácí na takové ptákoviny. Jak říkám, kdyby to nebylo k pláči, bylo by k smíchu.
Tomio Okamura a SPD čelí pro změnu trestnímu stíhání kvůli předvolebním plakátům, Andrej Babiš natahovanému soudu ohledně Čapího hnízda. Co s tím?
Orgány činné v trestním řízení, policie, státní zastupitelství, justice, které posluhují vládní moci, nejsou k užitku, ale pouze ke škodě. S tím budeme muset také něco udělat, aby tyto orgány byly skutečně nezávislé, a ne jen na papíře.
autor: Karel Výborný