Český statistický úřad: V osmi obcích si v sobotu volili nové zastupitele

Jedny nové a jedny dodatečné volby proběhly na území Středočeského kraje v obcích Vysoký Újezd na Berounsku a Všesulov na Rakovnicku. V Jihočeském kraji se volilo v obci Skály na Strakonicku, v Ústeckém kraji v Libochovanech a Píšťanech na Litoměřicku, v Pardubickém kraji v Kamenné Horce na Svitavsku, v Kraji Vysočina v Číměři na Třebíčsku a v Jihomoravském kraji v Čermákovicích na Znojemsku.

„Zpracováním výsledků sobotních voleb v některých obcích Český statistický úřad symbolicky zahájil náročný volební rok 2024, ve kterém bude zpracovávat výsledky červnových voleb do Evropského parlamentu, zářijových voleb do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu či několika dalších nových voleb do obecních zastupitelstev,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Celková volební účast dosáhla 64,86 %. Nejvyšší zájem o účast byl v obci Skály na Strakonicku, kde do volebních místností dorazilo 85,51 % oprávněných voličů. Nejnižší zájem o volby zaznamenali v obci Vysoký Újezd na Berounsku s účastí 55,41 %. Mandát získalo celkem 20 žen a 31 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46,45 let. Nejstaršímu zvolenému je 73 let, nejmladšímu 23 let.

Pro volby bylo zaregistrováno celkem 20 kandidátních listin. O post zastupitele usilovalo 58 žen (41,1 % z celkového počtu kandidátů) a 83 mužů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v obci Vysoký Újezd, o 9 mandátů zde usilovalo 45 kandidátů. Naopak v obci Číměř do pětičlenného zastupitelstva kandidovalo 6 kandidátů. Průměrný věk kandidujících byl 47,1 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo v době konání voleb 18 let, nejstaršímu 77 let.

Podrobné informace o volebních výsledcích v předmětných obcích naleznete na webu ZDE.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 24. března v 02.51 hodin. V pondělí 25. března výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

