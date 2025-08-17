Ministr Výborný: Komunista Klán odhalil totální sen poslat naši vládu do lágru

Co předvedli komunisté tento týden? Začátkem týdne komunista Klán odhalil totální sen poslat naši vládu do lágru. Pokračoval soudruh Komínek s tím, že chce zakázat demokratické strany. A završil to kameraman Stačilo Smetana, který si spletl divoký západ s Frýdkem-Místkem a střílel v noci na ulici.
A tihle lidé by chtěli mluvit do budoucnosti naší země? To nesmíme dopustit!
Volme zodpovědně. Volme SPOLU 2025. TEĎ JDE O ČESKO!
Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV