Zásadní posun v otázce Ukrajiny, oznámil Trumpův muž

„Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych popsal jako zásadní posun,“ řekl Witkoff Jakeu Tapperovi v pořadu State of Union. A dodal, že Rusové se také zavázali k „legislativnímu zakotvení“ slibu, že nenapadnou Ukrajinu ani jinou evropskou zemi.
Také ministr zahraničí USA Marco Rubio naznačil, že Trump a Putin dosáhli významného pokroku na cestě k míru. Televizi ABC však také řekl, že cesta k definitivnímu míru ještě zdaleka není u konce.
„Dosáhli jsme pokroku v tom smyslu, že jsme identifikovali potenciální oblasti shody, ale stále existují některé velké oblasti neshody. Takže jsme stále ještě daleko,“ řekl stanici ABC šéf americké diplomacie.
Server amerického listu New York Times v této souvislosti poukázal na zásadní problém evropských partnerů ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Evropští lídři nemají vlastní strategii pro ukončení války, natož pro porážku Moskvy. Místo toho se předhánějí v tom, aby udrželi krok s proměnlivými postoji pana Trumpa, a snaží se ho udržet na určitých červených liniích, které ochrání ukrajinskou suverenitu a evropskou bezpečnost,“ napsal NYT.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák