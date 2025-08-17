Zásadní posun v otázce Ukrajiny, oznámil Trumpův muž

17.08.2025 22:00

Zmocněnec Donalda Trumpa pro řešení války na Ukrajině Steve Witkoff oznámil americké zpravodajské stanici CNN, že ruský prezident v rámci jednání na Aljašce souhlasil s akceptací určitých bezpečnostních záruk. Jenže to má háček.

Obchodník a zmocněnec Donalda Trumpa, jenž má za úkol řešit i ruskou agresi na Ukrajině, oznámil server americké zpravodajské stanici CNN, že v rámci jednání na Aljašce, k nimž došlo před pár desítkami hodin, byl učiněn významný krok k umlčení zbraní. Putin údajně souhlasil i s tím, že akceptuje některé bezpečnostní záruky. Prý šlo dokonce o „robustní bezpečnostní záruky“.

„Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych popsal jako zásadní posun,“ řekl Witkoff Jakeu Tapperovi v pořadu State of Union. A dodal, že Rusové se také zavázali k „legislativnímu zakotvení“ slibu, že nenapadnou Ukrajinu ani jinou evropskou zemi.

CNN však v této souvislosti připomněla, že Putin toho v minulosti napovídal už hodně a v průběhu času se ukázalo, že neříkal pravdu. Otázkou prý také je, co nabídne Donald Trump. Zda bude Trumpova nabídka stačit k tomu, aby uklidnila Ukrajince, že se v budoucnu znovu nestanou oběťmi ruské agrese.

Také ministr zahraničí USA Marco Rubio naznačil, že Trump a Putin dosáhli významného pokroku na cestě k míru. Televizi ABC však také řekl, že cesta k definitivnímu míru ještě zdaleka není u konce.

„Dosáhli jsme pokroku v tom smyslu, že jsme identifikovali potenciální oblasti shody, ale stále existují některé velké oblasti neshody. Takže jsme stále ještě daleko,“ řekl stanici ABC šéf americké diplomacie.

Server amerického listu New York Times v této souvislosti poukázal na zásadní problém evropských partnerů ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Evropští lídři nemají vlastní strategii pro ukončení války, natož pro porážku Moskvy. Místo toho se předhánějí v tom, aby udrželi krok s proměnlivými postoji pana Trumpa, a snaží se ho udržet na určitých červených liniích, které ochrání ukrajinskou suverenitu a evropskou bezpečnost,“ napsal NYT.

autor: Miloš Polák

