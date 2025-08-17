HZS ČR: Čeští hasiči se vrátili z mezinárodní mise v Albánii

Jednotka působila v terénu od 10. srpna a v průběhu 5 dní intenzivních zásahů provedla celkem 197 shozů vody pomocí vrtulníku s bambi vakem. Mise probíhala v součinnosti s mezinárodními týmy ze Slovenska, Spojených arabských emirátů, Albánie a Itálie.
Za český tým se mise účastnil velitel odřadu plk. Petr Vodička z HZS hlavního města Prahy a dva letečtí hasiči z HZS Jihomoravského kraje. Pro plk. Petra Vodičku šlo již o druhou zahraniční misi během jediného měsíce – v červenci působil jako velitel první české rotace v Řecku v rámci programu EU Prepositioning.
Zásahy českého vrtulníku probíhaly převážně v horském a těžko přístupném terénu, v oblastech ohrožujících obytné části vesnic Gribë, Kodër, Bucar, Delvinë a Gramsh. Ve čtvrtek pak byla českému týmu přidělena spolu se Slovenskem ochrana obce Ermenj. České nasazení bylo vedeno ve spolupráci s vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a Spojených arabských emirátů. V některých částech zásahu se přidaly i italské letouny Canadair, které byly dislokovány k pobřeží kvůli snadné dostupnosti vodních zdrojů.
Náročnost mise výrazně zvyšovaly provozní komplikace, zejména omezená dostupnost leteckého paliva v blízkosti míst zásahu. Hasiči se museli vyrovnávat i s extrémními klimatickými podmínkami – teploty opakovaně přesahovaly 40 °C a zásahy komplikoval i silný vítr, který měnil směr šíření požárů a ztěžoval leteckou koordinaci. Významným přínosem českého nasazení bylo precizní pozemní navádění leteckých záchranářů (LZ), které výrazně zvýšilo účinnost jednotlivých shozů. Čeští LZ působili přímo v terénu, což umožnilo pilotům provádět cílené a efektivní zásahy.
Zásahy byly rozděleny do několika operačních cyklů denně. Nejnáročnějším dnem byl 12. srpen, kdy byl český vrtulník nasazen ve čtyřech operačních cyklech a provedl celkem 68 shozů. Celkově se jednotka podílela na zásazích v rámci kombinovaných leteckých skupin čítajících až čtyři stroje najednou. Na závěr mise český a slovenský tým navštívili velvyslanci České a Slovenské republiky v Albánii, kteří vyjádřili poděkování za jejich profesionální nasazení a efektivní spolupráci.
Velitel mise plk. Petr Vodička zhodnotil nasazení jako profesionální, efektivní a přínosné nejen z hlediska přímého hašení požárů, ale i z hlediska mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi leteckými jednotkami.
autor: Tisková zpráva