Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Tentokrát bude mít Zelenskyj s sebou posilu. Partnery z EU. Ty partnery, které Trump bere na vědomí.
„Je důležité, aby tam byli i Evropané: (Trump) je respektuje, v jejich přítomnosti se chová jinak,“ řekl agentuře Reuters Oleksandr Merežko, ukrajinský zákonodárce ze Zelenského vládnoucí strany.
Jenže tuto konstrukci rozbil americký ministr zahraničí Marco Rubio, když v rozhovoru pro CBS odmítl myšlenku, že evropští lídři přijíždějí do Washingtonu, aby Zelenského chránili. „Nepřijíždějí sem zítra (v pondělí, pozn. red.), aby Zelenského chránili. Přijíždějí sem zítra, protože s Evropany spolupracujeme,“ řekl Rubio. „Pozvali jsme je, aby přijeli,“ zdůraznil šéf americké diplomacie.
Na Ukrajině se i tak množí obavy, že Trump v podstatě hodil Ukrajinu přes palubu.
„Rusko si nemůže dovolit zaplatit cenu za silové obsazení celého Donbasu, a tak žádá prezidenta Trumpa, aby vyvinul tlak na Ukrajinu, aby jim Donbas darovala zdarma, a Trump souhlasí. Ukrajina úspěšně bojuje proti Rusku na Donbasu, každý kilometr, který Rusko dobylo, je placen krví desítek tisíc vojáků. Ruská ekonomika se sotva drží pod ochromujícími sankcemi. Rusko si nemůže dovolit další tři roky tohoto stavu. Jde o to, prokázat laskavost Rusku a Putinovi, nic víc,“ napsal ukrajinský veterán, který brání svou zemi před ruskými a proruskými silami od roku 2014 a který vystupuje pod jménem Constantine.
Russia can’t afford to pay the price to take entire Donbas by force so they ask President Trump to put pressure on Ukraine to give Donbas to them for free and Trump agrees.— ? Constantine ? (@Teoyaomiquu) August 17, 2025
Ukraine is successfully fighting back russia in Donbas, each kilometre taken by russia is paid in blood of…
Britská BBC přesto naznačila, že evropští politici tak či tak jedou se Zelenským, aby nebyl ukrajinský prezident opět „přepaden“ v Oválné pracovně.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Jinými slovy, Trump si má uvědomit, že evropské partnery a Ukrajinu od sebe nelze oddělit. „Zde budou diplomatické schopnosti Sira Keira Starmera tvrdě prověřeny,“ doplnila BBC na adresu stávajícího britského premiéra, s dovětkem, že Trump má Starmera rád a naslouchá mu. Navíc za měsíc přijede na státní návštěvu Velké Británie.
Americký Wall Street Journal informoval, že Zelenského čeká v podstatě tanec mezi vejci, protože ruské požadavky bude muset za ukrajinskou stranu odmítnout jako nepřijatelné, ale musí to udělat tak, aby si zachoval přísun amerických informací a zbraní. „To staví Zelenského před dilema: jak si udržet Trumpovu podporu a zároveň reagovat na ruské územní návrhy, které se cítí nucen odmítnout,“ napsal doslova WSJ.
A bude žádat jisté bezpečnostní garance. V těchto mantinelech je připraven jednat i podle informací listu Financial Times.
BBC také upozorňuje na stanoviska bezpečnostních expertů, podle kterých Putin jen využije stávající klid zbraní k přípravě na další útok proti Ukrajině.
„Každý vojenský expert, se kterým jsem mluvil, se domnívá, že v okamžiku, kdy boje skončí, Putin obnoví svou armádu a vybuduje další zbraně, dokud nebude v pozici, možná už za tři až čtyři roky, kdy bude schopen dobýt další území. Pokud a až se tak stane, bude to statečný pilot Typhoonu nebo F-35, kdo bude připraven odpálit první raketu na postupující ruskou kolonu,“ napsal bezpečnostní analytik BBC Frank Gardner.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
