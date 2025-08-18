„Nejste tady, abyste chránili Zelenského.“ Facka Evropanům ještě před jednáním

Ukrajinci v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským přijíždějí do Washingtonu s určitou představou. Jenže americký ministr zahraničí Marco Rubio tuto představu rozbil ještě dřív, než se v Bílém domě začalo jednat. Britská BBC i tak naznačila, že příští ruskou válku proti Ukrajině už by mohly zastavit stíhačky F-35.

„Nejste tady, abyste chránili Zelenského." Facka Evropanům ještě před jednáním
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Ve Washingtonu dnes proběhne druhé setkání dvou prezidentů – Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. A Ukrajinci doufají, že toto setkání proběhne lépe, než dnes již dobře známá schůzka v Bílém domě, kdy na jedné straně seděli prezident Donald Trump a jeho viceprezident J. D. Vance, a na straně druhé seděl Volodymyr Zelenskyj. A ten slyšel, že projevuje málo vděčnosti Američanům.

Tentokrát bude mít Zelenskyj s sebou posilu. Partnery z EU. Ty partnery, které Trump bere na vědomí.

„Je důležité, aby tam byli i Evropané: (Trump) je respektuje, v jejich přítomnosti se chová jinak,“ řekl agentuře Reuters Oleksandr Merežko, ukrajinský zákonodárce ze Zelenského vládnoucí strany.

Jenže tuto konstrukci rozbil americký ministr zahraničí Marco Rubio, když v rozhovoru pro CBS odmítl myšlenku, že evropští lídři přijíždějí do Washingtonu, aby Zelenského chránili. „Nepřijíždějí sem zítra (v pondělí, pozn. red.), aby Zelenského chránili. Přijíždějí sem zítra, protože s Evropany spolupracujeme,“ řekl Rubio. „Pozvali jsme je, aby přijeli,“ zdůraznil šéf americké diplomacie.

Na Ukrajině se i tak množí obavy, že Trump v podstatě hodil Ukrajinu přes palubu.

„Rusko si nemůže dovolit zaplatit cenu za silové obsazení celého Donbasu, a tak žádá prezidenta Trumpa, aby vyvinul tlak na Ukrajinu, aby jim Donbas darovala zdarma, a Trump souhlasí. Ukrajina úspěšně bojuje proti Rusku na Donbasu, každý kilometr, který Rusko dobylo, je placen krví desítek tisíc vojáků. Ruská ekonomika se sotva drží pod ochromujícími sankcemi. Rusko si nemůže dovolit další tři roky tohoto stavu. Jde o to, prokázat laskavost Rusku a Putinovi, nic víc,“ napsal ukrajinský veterán, který brání svou zemi před ruskými a proruskými silami od roku 2014 a který vystupuje pod jménem Constantine.

Britská BBC přesto naznačila, že evropští politici tak či tak jedou se Zelenským, aby nebyl ukrajinský prezident opět „přepaden“ v Oválné pracovně.

„Přítomnost Sira Keira Starmera, prezidenta Macrona, kancléře Merze a dalších lídrů po boku prezidenta Zelenského ve Washingtonu je víc než jen o tom, aby se znovu nenechal přepadnout v Oválné pracovně, jak se to stalo 28. února. Jsou odhodláni Donaldu Trumpovi vštípit dvě věci: zaprvé, že bez přímého zapojení Ukrajiny nemůže pro Ukrajinu existovat mírová dohoda, a zadruhé, že musí být podpořena ‚železnými‘ bezpečnostními zárukami,“ napsal server britské veřejnoprávní stanice.

Jinými slovy, Trump si má uvědomit, že evropské partnery a Ukrajinu od sebe nelze oddělit. „Zde budou diplomatické schopnosti Sira Keira Starmera tvrdě prověřeny,“ doplnila BBC na adresu stávajícího britského premiéra, s dovětkem, že Trump má Starmera rád a naslouchá mu. Navíc za měsíc přijede na státní návštěvu Velké Británie.

Americký Wall Street Journal informoval, že Zelenského čeká v podstatě tanec mezi vejci, protože ruské požadavky bude muset za ukrajinskou stranu odmítnout jako nepřijatelné, ale musí to udělat tak, aby si zachoval přísun amerických informací a zbraní. „To staví Zelenského před dilema: jak si udržet Trumpovu podporu a zároveň reagovat na ruské územní návrhy, které se cítí nucen odmítnout,“ napsal doslova WSJ

A bude žádat jisté bezpečnostní garance. V těchto mantinelech je připraven jednat i podle informací listu Financial Times.

BBC také upozorňuje na stanoviska bezpečnostních expertů, podle kterých Putin jen využije stávající klid zbraní k přípravě na další útok proti Ukrajině.

„Každý vojenský expert, se kterým jsem mluvil, se domnívá, že v okamžiku, kdy boje skončí, Putin obnoví svou armádu a vybuduje další zbraně, dokud nebude v pozici, možná už za tři až čtyři roky, kdy bude schopen dobýt další území. Pokud a až se tak stane, bude to statečný pilot Typhoonu nebo F-35, kdo bude připraven odpálit první raketu na postupující ruskou kolonu,“ napsal bezpečnostní analytik BBC Frank Gardner.

Podezřele ochotní Rusové, Trump a Zelenskyj. Tento týden začne cirkus
Německé mírové sbory zajistí mír. I to je na stole
Zásadní posun v otázce Ukrajiny, oznámil Trumpův muž
Ne, jenom Zelenskyj. Trump mu zatrhl doprovod

 

autor: Miloš Polák

