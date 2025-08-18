Německé mírové sbory zajistí mír. I to je na stole

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Vicekancléř sociální demokrat Lars Klingbeil v nedělním letním rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF zdůraznil, že se nyní pozornost soustředí na příměří. Poté se „může diskutovat o všem“, včetně evropských bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.
„Samozřejmě musíme také jako Evropané převzít odpovědnost, pokud jde o bezpečnostní záruky,“ poznamenal Klingbeil. Ať už se jedná o vojáky, výcvik ukrajinské armády, finanční pomoc nebo jiné záležitosti, „vše musí být v příštích několika dnech vyjasněno“.
Jenže když se deník Bild snažil najít podrobnosti, zjistil, že nejsou.
„Tato jednání budou muset být vedena s nezbytnou důvěrností. Budou vyžadovat složitou technickou následnou práci,“ zaznělo od vicekancléře.
„Příspěvek USA je klíčový pro všechny bezpečnostní záruky. I my, Evropané, zde budeme hrát důležitou roli,“ doplnila k tomu pro deník Bild poslankyně sociální demokracie Siemtje Möller. „Podrobnosti o tom, jak to bude strukturováno, budou projednány, jakmile Rusko ukončí válku a začnou jednání o spravedlivém míru pro Ukrajinu,“ dodala.
Mluvčí CDU pro zahraniční politiku Roderich Kiesewetter deníku Bild sdělil, že „jedinou důvěryhodnou dlouhodobou bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu by bylo členství v NATO, protože nabízí jadernou ochranu“. Jedním dechem dodal, že součástí bezpečnostních záruk musí být i působení vojáků západních zemí na území Ukrajiny. Německo „by samozřejmě také muselo přispět,“ řekl.
Jenže německý ministr zahraničí Johann Wadephul (CDU) před úvahami o nasazení německých vojáků na Ukrajině varoval. V podcastu Table.Today upozornil, že v Německu existuje shoda, že se němečtí vojáci mají podílet na ochraně území EU, konkrétně v Litvě. „Toto a také umístění vojsk na Ukrajině by nás pravděpodobně zahltilo,“ řekl ministr.
Cesta k možnému nasazení německých vojáků na Ukrajině by navíc byla relativně dlouhá. Nejprve by ministerstvo zahraničí a obrany vypracovalo společný materiál o možném nasazení armády na Ukrajině, který by nejprve musela schválit vláda. A kabinet Friedricha Merze by musela s tímto návrhem vyrazit do německého parlamentu a získat souhlas většiny poslanců.
autor: Miloš Polák
