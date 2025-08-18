Německé mírové sbory zajistí mír. I to je na stole

18.08.2025 8:20 | Zprávy

Budou němečtí vojáci pomáhat Ukrajincům se zajištěním míru? To je otázka, která je opět na stole. Někteří němečtí poslanci otevřeně mluví o možném působení vojáků na Ukrajině. Jenže německý ministr zahraničí jejich aktivity brzdí. Příchod na Ukrajinu by podle něj německou armádu přetížil.

Německé mírové sbory zajistí mír. I to je na stole
Foto: archív autora
Popisek: Bundeswehr

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
6%
16%
54%
8%
1%
1%
4%
1%
hlasovalo: 9097 lidí
Zdi Bílého domu uvidí další setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Evropští partneři, kteří Zelenského doprovázejí, budou nejprve sedět za dveřmi. Z Německa v této souvislosti přišla i jiná zpráva, než že Trump nejdřív odsune EU na vedlejší kolej. Znovu se rozbíhá diskuse, zda by i němečtí vojáci měli působit na Ukrajině jako bezpečnostní síla proti dalšímu možnému ruskému útoku.

Vicekancléř sociální demokrat Lars Klingbeil v nedělním letním rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF zdůraznil, že se nyní pozornost soustředí na příměří. Poté se „může diskutovat o všem“, včetně evropských bezpečnostních záruk pro Ukrajinu.

„Samozřejmě musíme také jako Evropané převzít odpovědnost, pokud jde o bezpečnostní záruky,“ poznamenal Klingbeil. Ať už se jedná o vojáky, výcvik ukrajinské armády, finanční pomoc nebo jiné záležitosti, „vše musí být v příštích několika dnech vyjasněno“.

Jenže když se deník Bild snažil najít podrobnosti, zjistil, že nejsou.

„Tato jednání budou muset být vedena s nezbytnou důvěrností. Budou vyžadovat složitou technickou následnou práci,“ zaznělo od vicekancléře.

„Příspěvek USA je klíčový pro všechny bezpečnostní záruky. I my, Evropané, zde budeme hrát důležitou roli,“ doplnila k tomu pro deník Bild poslankyně sociální demokracie Siemtje Möller. „Podrobnosti o tom, jak to bude strukturováno, budou projednány, jakmile Rusko ukončí válku a začnou jednání o spravedlivém míru pro Ukrajinu,“ dodala.

Mluvčí CDU pro zahraniční politiku Roderich Kiesewetter deníku Bild sdělil, že „jedinou důvěryhodnou dlouhodobou bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu by bylo členství v NATO, protože nabízí jadernou ochranu“. Jedním dechem dodal, že součástí bezpečnostních záruk musí být i působení vojáků západních zemí na území Ukrajiny. Německo „by samozřejmě také muselo přispět,“ řekl.

Jenže německý ministr zahraničí Johann Wadephul (CDU) před úvahami o nasazení německých vojáků na Ukrajině varoval. V podcastu Table.Today upozornil, že v Německu existuje shoda, že se němečtí vojáci mají podílet na ochraně území EU, konkrétně v Litvě. „Toto a také umístění vojsk na Ukrajině by nás pravděpodobně zahltilo,“ řekl ministr.

Cesta k možnému nasazení německých vojáků na Ukrajině by navíc byla relativně dlouhá. Nejprve by ministerstvo zahraničí a obrany vypracovalo společný materiál o možném nasazení armády na Ukrajině, který by nejprve musela schválit vláda. A kabinet Friedricha Merze by musela s tímto návrhem vyrazit do německého parlamentu a získat souhlas většiny poslanců.

Psali jsme:

Okamura o EU, Fialovi a Rakušanovi: Nejen že nás nebrání. Oni to podporují
Zásadní posun v otázce Ukrajiny, oznámil Trumpův muž
Ne, jenom Zelenskyj. Trump mu zatrhl doprovod
Oni to mohou říct. Já ne. Britský novinář vytáhl proti nespravedlnosti

 

Zdroje:

https://table.media/berlin/news/170825_wadephul_ss

https://www.bild.de/politik/inland/bundeswehr-in-die-ukraine-klingbeil-muss-in-den-naechsten-tagen-geklaert-werden-68a1ba4da1bb1c0b72dd40ef

https://www.zdfheute.de/video/berlin-direkt/berlin-direkt---sommerinterview-vom-17-august-2025-100.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , EU , Německo , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , ZDF , Bild , válka na Ukrajině , Table Today

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s myšlenkou, že by němečtí poslanci měli Ukrajincům pomáhat zajistit mír?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Tomio Okamura byl položen dotaz

Stíhání

Někde jsem četla, že za ty vaše plakáty chce policie stíhat i hnutí. Můžete mi vysvětlit, jak se jakékoliv hnutí stíhá? To jakože všichni členové nebo jak můžete stíhat hnutí? A co myslíte, jak soudy rozhodnou a kdy? Bude to ještě do voleb?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

A frčí to dále. Miliony z vašich daní na omezení masa, aut, všeho

4:44 A frčí to dále. Miliony z vašich daní na omezení masa, aut, všeho

Dům zahraniční spolupráce (DZS) – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov…