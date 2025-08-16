MŠMT: Noví čeští studenti nastupují na prestižní College of Europe

College of Europe se zaměřuje na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Česká republika pěti z těchto studentů poskytne stipendia na pokrytí nákladů, spojených se studiem a pobytem, jeden uchazeč pak získal stipendium ENP-EU scholarship. Vedle studentů z řad úředníků veřejné správy se již podruhé připojují i studenti českých vysokých škol. Studium na College of Europe představuje významnou příležitost pro odborný růst a pracovní uplatnění v evropských institucích, kde je zastoupení českých občanů stále nízké, a absolventi této školy mají samozřejmě výborné předpoklady i pro působení v domácí veřejné správě.
Studenti procházejí náročným výběrovým řízením v gesci College of Europe. Ministerstvo vnitra každoročně poskytuje stipendia pro úředníky veřejné správy a od roku 2024 pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí další stipendia pro studenty vysokých škol v závěrečné fázi jejich studia. Tento krok byl umožněn díky úspěšné spolupráci mezi resorty školství, vnitra, financí, zahraničí a Úřadem vlády a významné podpoře prezidenta republiky Petra Pavla.
Ke studiu na College of Europe v Bruggách tak letos nastupují Anežka Caithamlová, Marek Gerle, Natálie Nováková, Matěj Polouček, Petr Samec, Gabriela Šifaldová a Andrea Škopková.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Před zahájením akademického roku se s novými českými studenty College of Europe v prostorách Rohanského paláce setkali nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč a státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. Setkání se dále zúčastnil také vrchní ředitel sekce EU Ministerstva financí Jiří Georgiev, absolvent College of Europe a předseda dozorčí rady Aspen Institute Central Europe Ivan Hodáč a také čtyři čerství absolventi College of Europe, Jiří Culka, Kateřina Horáková, Tereza Jachová a Jan Šafář, kteří se podělili o své zkušenosti a doporučení.
„Studium na College of Europe je strategickou investicí do budoucnosti našeho evropského působení i do budoucnosti české veřejné správy. Rozšíření stipendijní podpory státu i na studenty vysokých škol je krokem, který umožňuje širší přístup k této příležitosti,“ říká státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. „Věříme, že právě absolventi College of Europe mohou pomoci zvýšit počet Čechů na odborných pozicích v institucích EU, a tím umožnit České republice relevantnější působení v evropských strukturách,“ doplnil nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč.
College of Europe
Akademická instituce založená v roce 1949 v Bruggách. Poskytuje desetiměsíční postgraduální studium zaměřené na evropská studia zakončené magisterským titulem. Studium probíhá v angličtině a francouzštině. V ČR je možné uznat studium jako rovnocenné magisterskému programu po porovnání s obsahem obdobného akreditovaného studia na veřejné vysoké škole. Česká republika je členem Správní rady College of Europe od roku 2003.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva