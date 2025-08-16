MŠMT: Noví čeští studenti nastupují na prestižní College of Europe

17.08.2025 22:08 | Tisková zpráva

Sedm nových českých studentů zahájí postgraduální studium na prestižní evropské vysoké škole College of Europe.

Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

College of Europe se zaměřuje na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Česká republika pěti z těchto studentů poskytne stipendia na pokrytí nákladů, spojených se studiem a pobytem, jeden uchazeč pak získal stipendium ENP-EU scholarship. Vedle studentů z řad úředníků veřejné správy se již podruhé připojují i studenti českých vysokých škol. Studium na College of Europe představuje významnou příležitost pro odborný růst a pracovní uplatnění v evropských institucích, kde je zastoupení českých občanů stále nízké, a absolventi této školy mají samozřejmě výborné předpoklady i pro působení v domácí veřejné správě.

Studenti procházejí náročným výběrovým řízením v gesci College of Europe. Ministerstvo vnitra každoročně poskytuje stipendia pro úředníky veřejné správy a od roku 2024 pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí další stipendia pro studenty vysokých škol v závěrečné fázi jejich studia. Tento krok byl umožněn díky úspěšné spolupráci mezi resorty školství, vnitra, financí, zahraničí a Úřadem vlády a významné podpoře prezidenta republiky Petra Pavla.

Ke studiu na College of Europe v Bruggách tak letos nastupují Anežka Caithamlová, Marek Gerle, Natálie Nováková, Matěj Polouček, Petr Samec, Gabriela Šifaldová a Andrea Škopková.

Před zahájením akademického roku se s novými českými studenty College of Europe v prostorách Rohanského paláce setkali nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč a státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. Setkání se dále zúčastnil také vrchní ředitel sekce EU Ministerstva financí Jiří Georgiev, absolvent College of Europe a předseda dozorčí rady Aspen Institute Central Europe Ivan Hodáč a také čtyři čerství absolventi College of Europe, Jiří Culka, Kateřina Horáková, Tereza Jachová a Jan Šafář, kteří se podělili o své zkušenosti a doporučení.

„Studium na College of Europe je strategickou investicí do budoucnosti našeho evropského působení i do budoucnosti české veřejné správy. Rozšíření stipendijní podpory státu i na studenty vysokých škol je krokem, který umožňuje širší přístup k této příležitosti,“ říká státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys. „Věříme, že právě absolventi College of Europe mohou pomoci zvýšit počet Čechů na odborných pozicích v institucích EU, a tím umožnit České republice relevantnější působení v evropských strukturách,“ doplnil nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč.

College of Europe
Akademická instituce založená v roce 1949 v Bruggách. Poskytuje desetiměsíční postgraduální studium zaměřené na evropská studia zakončené magisterským titulem. Studium probíhá v angličtině a francouzštině. V ČR je možné uznat studium jako rovnocenné magisterskému programu po porovnání s obsahem obdobného akreditovaného studia na veřejné vysoké škole. Česká republika je členem Správní rady College of Europe od roku 2003.

