Vích (SPD): Prázdná státní kasa – kdo vytuneloval ČR tentokrát?

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil první návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun. Požaduje v něm mj. bez náhrady zrušit jakoukoli státní podporu dostupného bydlení, dobrovolných hasičů, horské služby a sportu dětí a mládeže. To je neuvěřitelná rezignace na služby státu, které občanů ČR oprávněně očekávají, že stát zajistí – minimálně to chybějící financování dobrovolných hasičů a horské služby.
Horská služba a dobrovolní hasiči nic, školy velmi málo, ale na válku na Ukrajině je pořád
Ministr Stanjura současně navrhuje odebrat 15 miliard korun z kapitoly ministerstva školství, což by podle ředitelů škol a školských odborů přineslo zásadní problém pro provoz našich škol, nedostatek peněz na opravy a investice a pokles reálných platů učitelů a dalších zaměstnanců škol, který by přinesl v mnoha případech jejich odchod z oblasti školství.
Hnutí SPD tato navrhovaná rozpočtová opatření zcela odmítá. Nechceme brát peníze učitelům a našim školám ani dalším organizacím, které působí ve veřejném zájmu. Šetřit veřejné výdaje je nutné, ale v jiných rozpočtových kapitolách: v platbách do zahraničí včetně plateb do rozpočtu EU, v oblasti rostoucích výdajů na zbrojení a předražených armádních nákupů ze zahraničí, anebo v oblasti dotací soukromým podnikatelským subjektům typu tzv. solárních baronů. Je nepřijatelné, aby tato vláda závazně navrhovala rozpočet ještě na další rok, ve kterém již nebude mít vládní zodpovědnost. Proto bude hnutí SPD navrhovat kompletní přepracování podle našich programových priorit.
Ke státnímu bankrotu o kus blíž
Když to opět přirovnám k soukromé firmě, tak by podobná radikální úsporná opatření znamenala blížící se bankrot a buď by došlo k náročné restrukturalizaci firmy nebo by byla poslaná do insolvence. Také to naznačuje platební neschopnost a předlužení. V případě států takové předlužení znamená snížení ratingu, snížení důvěry finančních trhů ve finanční zdraví daného státu a následuje zdražení úroků, za které si ten stát může půjčovat na finančních trzích. „Nad vodou“ nás drží zatím to, že je u moci vláda, které fandí západní finanční a mocenský systém. Lze předpokládat, že jiná vláda už by si půjčovala za daleko vyšší úrok. Podobně nás zatím drží na snesitelných číslech členství v Evropské unii, bychom mohli říkat, ve skutečnosti nás právě Evropská unie táhne do ještě většího zadlužení. Poslední dvě obří půjčky byly 750 miliard euro na Fond obnovy (Next Generation EU) a pak balíček pomoci Ukrajině za 35 miliard euro, obojí si „běžela“ půjčit Evropská komise ovšem na účet členských států EU. Veřejný dluh ČR je přitom už 3 300 miliard Kč (tedy 3,3 bilionu Kč). Ještě před několika lety to byli jen jeden bilion, což kryl tehdejší roční hrubý domácí produkt. To je jako by si člověk, co vydělá 41 600 Kč měsíčně čistého půjčil 500 tisíc korun. Je to hodně, ale má šanci to splatit. A teď je v situaci, kdy má dluh 1,5 milionu Kč, ale hrozí mu propuštění z práce, a ještě mu zvedli nájem. A ještě mu tetička z Bruselu radostně oznámí, že si půjčí další peníze, které rozfofruje, ale on bude ručitel a bude taky platit. Asi tak na tom teď jsme. Je potřeba přijít za 50 dnů k volbám a tuto vládu konečně ukončit!
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV