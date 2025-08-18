33. týden na Energetické burze ČMKB

Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2264 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2623 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2102 CZK/MWh.
Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 884 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 864 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 910 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 834 CZK/MWh.
autor: Tisková zpráva