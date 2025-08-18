33. týden na Energetické burze ČMKB

18.08.2025 9:48 | Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 33. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 160 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 334 milionů korun.

33. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2264 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2623 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2027 až 2028 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2102 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2026 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 884 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 864 CZK/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 910 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 834 CZK/MWh.

Psali jsme:

32. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
32. týden na Energetické burze ČMKB
31. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
31. týden na Energetické burze ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

autor: Tisková zpráva

Eva Decroix, MBA byl položen dotaz

Rozumím vám čím dál míň

Na to, že jste měla vše vysvětlit a vyšetřit, děláte podle mě přesný opak. K čemu jste za nemalé peníze najala koordinátora, který pak skončil přesně? A proč jednou tvrdíte, že jeho zprávu zveřejníte a pak zase, že ne? A co pro vás a tuto vládu plyne z toho, že podle koordinátora neměl peníze přijím...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

HZS ČR: Čeští hasiči se vrátili z mezinárodní mise v Albánii

10:34 HZS ČR: Čeští hasiči se vrátili z mezinárodní mise v Albánii

V sobotu 16. srpna 2025 se ve večerních hodinách do České republiky vrátil český tým, který byl vysl…