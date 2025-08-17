Zahradil: Atlantisté posouvají naši zahraniční politiku do nicoty

18.08.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chápání mezinárodní politiky.

Zahradil: Atlantisté posouvají naši zahraniční politiku do nicoty
Foto: Repro Youtube
Popisek: Jan Zahradil v podcastu Gregor i Jan

Poučná výměna názorů s prezidentovým “přítelem po boku”. Poučná v tom smyslu, že odhaluje tragédii našich “atlantistů”. Ti si stále myslí, že žijí ve světě, který už cca čtvrt století neexistuje, takže Trump je pro ně “katastrofa”.

Bohužel tím posouvají naši zahraniční politiku do nicoty.

Ve skutečnosti zlom v transatlantických vztazích přišel nejpozději po roce 2008, zvolením Obamy. Toho Evropa nezajímala skoro stejně jako Trumpa, jen to nedával tak hlasitě najevo. Navíc to byl levicový progresivista, takže měl mediální bonus.

Ale už tehdy se dalo přečíst, co přijde. Je to trend. Výchylkou v něm není Trump. Výchylkou byl Biden.

Naši “atlantisté” nechápou ani to.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
autor: PV

