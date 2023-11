CzechTourism: Horská střediska investovala do letošní zimy přes miliardu

reklama

Skiareály v ČR pokračují v rozvoji a modernizaci svých služeb pro zákazníky a společně s investicemi do úsporných technologií, kterými čelí možné proměnlivosti počasí i cen energií, tak letos investují více než 1 miliardu korun. Na návštěvníky českých hor čeká i letos řada novinek, přičemž ceny skipasů se podařilo udržet prakticky na loňské úrovni.

Letní sezóna na horách byla úspěšná

I přes rekordní zájem o zahraniční dovolené byla letní návštěvnost na našich horách vyšší než v loňském roce. Je to dáno také stále se rozšiřující nabídkou služeb a atrakcí, zejména bikeparků pro cyklisty.

Zájem o zimní české hory neklesá

Podle aktuálního průzkumu veřejného mínění pro Asociaci horských středisek (AHS) se na české hory v zimě chystá až 77 % těch, jenž v zimě na hory jezdívají. Navíc stoupá počet těch, kteří chtějí na zimních horách trávit delší čas – podíl prodloužených víkendů a týdenních pobytů vzrostl na cca 60 %.

Nové sjezdovky i lanové dráhy

K hlavním novinkám patří vybudování několika sjezdových tratí a dvou lanových drah. Návštěvníci se mohou těšit na nové nebo rozšířené sjezdové tratě – např. ve Špindlerově Mlýně lze využívat dvě zcela nové sjezdovky, které budou tvořit základ budovaného propojení mezi Sv. Petrem a Medvědínem. Nová sjezdová trať letos vznikla i na Dolní Moravě, s délkou 3,7 km je nejdelší v ČR. Na Bílé v Beskydech se uvádí do provozu nová šestisedačka s vyhříváním a bublinami, která nahradí dosavadní čtyřsedačku, v Orlickém Záhoří v Orlických horách zprovozní čtyřsedačku s délkou přes 1400 m.

Na kvalitnější služby se lze těšit díky novým provozním budovám, investicím do zlepšení zázemí doprovodných služeb, nebo rozšíření portfolia služeb. Pokračuje také digitalizace systémů, především v oblasti online prodeje skipasů či rezervace vybavení v půjčovnách. „Lidé vnímají, že česká horská střediska chtějí nabídnout svým návštěvníkům dokonalé a uživatelsky přátelské služby. Potvrdil to i letošní průzkum, ve kterém z respondentů rozhodnutých jet v zimě na hory téměř polovina souhlasí, že technické vybavení zimních regionů v ČR a v zahraničí je srovnatelné,“ dodává Kateřina Neumannová, prezidentka AHS.

Skiareály investují nejen do zvýšení komfortu služeb, ale i do efektivity a udržitelnosti

Letošní investice horských středisek do zimní sezóny přesahují 1 mld. Kč. Skiareály chtějí návštěvníkům nabídnout zimní zážitky a lyžování v očekávaném rozsahu a maximální kvalitě. Proto vedle významných projektů propojování sjezdovek a výstavby nových lanovek směřuje nejvíce prostředků do technologií podporujících vyšší účinnost, nižší spotřebu energií a lepší hospodaření s vodou, což je pro udržitelnost zimních horských sportů v době klimatických změn stále důležitější.

Významné investice tak i letos směřovaly do výstavby akumulačních nádrží, nákupu nových sněžných děl a tyčí, které jsou stále účinnější a úspornější, jen za posledních 10 let se efektivita technického zasněžování zdvojnásobila. Rozšiřuje se používání moderní technologie SNOWSAT, která pomocí satelitů (GPS) s přesností na centimetry měří výšku sněhu v konkrétním místě. Areály tak dokážou kvalitněji upravovat sjezdové tratě, šetřit elektrickou energii a pohonné hmoty a zároveň šetrněji hospodařit s vodou při zasněžování.

Téměř 70 % Čechů souhlasí, že technické zasněžování je v dnešní době nezbytné pro zajištění kvalitního lyžování na sjezdovkách během celé zimní sezóny. Efektivitu technického zasněžování podporují i akumulační nádrže, které sbírají vodu ze srážek, jarního tání a oblev. Násobně zlepšují účinnost zasněžování, a přitom chrání menší vodní toky. Na přínosech nádrží se shodnou jak provozovatelé skiareálů, tak i vodohospodáři, a je zřejmé, že tyto nádrže dokáží pomoci celému středisku a regionu. Napomáhají k zadržování vody v přírodě a také k jejímu ochlazování. Jejich přínos není jen v záchytu přírodních srážek k zasněžování, ale také jako zdroje vody v případě hašení požárů v nepřístupném horském terénu či jako zdroje užitkové vody v období sucha.

Až dosud skiareály v ČR vybudovaly okolo 35 akumulačních nádrží. Výstavbou dalších 30-50 nádrží by celkový objem v akumulaci vzrostl tak, že by tyto vysoce udržitelné zdroje pokryly až polovinu celkového množství vody využívaného pro technické zasněžování. „Ačkoli v zahraničí jsou akumulační nádrže běžné, v ČR je schvalování jejich výstavby zpomalováno, případně zcela zastavováno. Nefinanční podpora v podobě lepšího přístupu k posuzování a povolování investičních projektů a staveb je to, čím by český stát skiareálům a horským regionům pomohl nejvíce,“ komentuje Libor Knot, ředitel AHS.

Ceny skipasů jsou prakticky na loňské úrovni

Pro milovníky českých hor je dobrou zprávou, že ceny skipasů v této sezóně zůstávají v zásadě stejné nebo velmi podobné loňským. Dvě třetiny středisek udržely loňské ceny, větší část zbytku pohnula cenami nahoru i dolů, přičemž rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent (od -4 % do +2 %). Většina skiareálů používá ceny minimální a maximální (buď jako plovoucí nebo rozlišené podle částí zimní sezóny). „I letos skiareály prohlubují trend plovoucích cen skipasů a cenového zvýhodňování online nákupu. Včasný nákup z domova ušetří lyžařům čas a peníze, skiareály zároveň dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ říká Libor Knot.

Češi uznávají význam horského turismu pro regiony

Takřka 78 % Čechů souhlasí, že fungování horských středisek s navázanými službami jako restaurace, ubytování, půjčovny atd. je důležité pro obživu místních lidí a zachování pracovních a podnikatelských příležitostí v českých příhraničních regionech. A 81 % respondentů souhlasí, že pro podporu českých regionů je důležité utrácet peníze na dovolené v ČR (souhlas u obou dotazů meziročně mírně vzrostl).

V horských obcích, které jsou převážně v příhraničních oblastech, je v cestovním ruchu fakticky zaměstnáno až 45 000 osob. Navíc podle multiplikačního modelu za každou korunu utracenou ve skiareálu připadne dalších 7 Kč v navazujících službách v horském středisku. Sociální a ekonomické přínosy z cestovního ruchu jsou tedy pro tyto oblasti zásadní.

Aktuální informace o českých horách zájemci naleznou tradičně na portálu holidayinfo.cz, kde se kromě množství sněhu a kilometrů upravených sjezdových tratí podívají na webkamery z horských středisek.

Novinky a průběžně aktualizované tipy na výlety a zimní pobyty jsou k dispozici také na jednom z největších turistických portálů kudyznudy.cz, který provozuje Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

„Na podporu zimní turistické sezóny v Česku CzechTourism mimo jiné spustil ve 13 zemích světa kampaň Unexpected Tradition. Navázala na odborníky oceňované vizuály, které mohli lidé zhlédnout během 1. jarní vlny, a bude mít ještě speciální část zaměřenou na hory," říká ředitel marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller a dodává: „Kromě toho se lze, co se týče tipů na lyžování, zimu na běžkách nebo kde prožít advent či se vydat na Vánoce, inspirovat na jednom z největších turistických portálů v Evropě našem Kudy z nudy. Jsou na něm i informace o destinačnich kartách, tedy možnostech výhodného cestování po regionech, kde člověk během volna bydlí a chce čerpat za dobrou cenu i další služby. Nebo o skipasech či jak to vypadá se sněhem v jednotlivých horských střediscích."

