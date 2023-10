CzechTourism: Noční vlak Praha – Brusel vyjede na konci března příštího roku a zastaví v Děčíně a Ústí nad Labem

Až do Prahy prodlouží společnost European Sleeper od 25. března 2024 noční spojení mezi Bruselem, Amsterdamem a Berlínem. Firma to oznámila na webových stránkách, kde se objevil i jízdní řád. Vlaky budou jezdit zatím třikrát týdně: z Česka v neděli, úterý a ve čtvrtek, z Belgie v pondělí, ve středu a v pátek. Cesta potrvá zhruba patnáct hodin.

„Vítáme prodloužení nočního spojení do Prahy, obzvláště přes zastávky v Děčíně a Ústí nad Labem. Přímá linka pro turisty z Belgie a Nizozemska je zkratka na cestě za poznáváním turistických atraktivit Ústeckého kraje,“ uvedl k nočnímu vlaku náměstek hejtmana Ústeckého kraje a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Jiří Řehák a dodává: “Navíc se zde nabízí následné využití rozsáhlé sítě turistické dopravy podporované Ústeckým krajem, ať půjde o navazující vlakové a autobusové spoje nebo lodní linky.“ Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15612 lidí

Děčín je navíc vhodným nástupním místem pro cyklisty na Labskou stezku, pro něž je ve vlaku vyčleněn vagon pro přepravu kol. Vydat se mohou v jednom směru do Českého Švýcarska a v opačném směru do Českého středohoří, kde je čeká plno přírodních krás a památek, zkrátka ideální destinace na trávení dovolené.

Podle jízdního řádu pojede vlak z Prahy v 18:04, v Česku zastaví ještě v Praze-Holešovicích, Ústí nad Labem a Děčíně. V Bruselu má být vlak v 9:27. Ve směru z Bruselu pojede vlak v 19:22, příjezd do Prahy bude v 10:56. Kromě Bruselu vlak umožní přímé spojení například do Amsterdamu, Rotterdamu či Antverp.

“Zastávky v Ústeckém kraji skvěle zapadnou do komunikačního konceptu agentury CzechTourism v příštím roce, kdy hlavním tématem bude aktivní turismus. Na ten cílíme dlouhodobě, protože aktivní dovolená v přírodě je největším lákadlem pro turisty z Nizozemska a Belgie,” říká ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Benelux Petra Palečková a dodává: „Loni byl Ústecký kraj, co se týče cestovatelů z Nizozemska a Belgie, na 7. a 8. místě s 6 949 a 2 164 příjezdy. Nové vlakové spojení by počet zahraničních hostů mířících do Česka mohlo pomoct zvýšit.“

Cena jízdenek začíná na 79 eurech za místo k sezení, 109 eur za lehátko a 159 eur za lůžko. Jízdenky jsou již v prodeji. European Sleeper není tradičním dopravcem, organizace vznikla v Nizozemsku jako družstvo, které chce obnovit noční vlaky. Drobní investoři loni podpořili start firmy půl milionem eur, emise podílů se vyprodala za patnáct minut. Chystá další trasu, plánuje spojit Amsterdam s Barcelonou. Nová linka se dostala na seznam nočních linek, které chce podpořit Evropská komise. Linka z Bruselu do Berlína začala jezdit letos v květnu.

