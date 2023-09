CzechTourism: Pro španělsky mluvící turisty je letos klíčové, co na cestách zažijí

07.09.2023 22:02 | Tisková zpráva

Zážitek. Právě ten při cestování aktuálně nejvíc vyhledávají Španělé a obyvatelé Latinské Ameriky. Nejdůležitější tak už není místo, ale to, co hosté poznají a co na výletu, dovolené či při jiné formě turismu zažijí. Týká se to nejen gastronomie, která je letos v létě zásadní pro Španěly, ale také měst, kultury a nákupů, doplněných aktivním turismem a tradicemi. Právě ty totiž preferují obyvatelé Brazílie, Mexika a dalších latinskoamerický zemí. Vše, a ještě podrobněji, zaznělo na workshopu, který nedávno nejen pro odbornou veřejnost zdarma uspořádala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.