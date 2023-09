DPP: Dopravní opatření v souvislosti se sportovní akcí Birell Grand Prix Praha 2023

reklama

Závodů se v letošním roce zúčastní celkem 7 500 běžců 67 národností. Adidas Běh pro ženy 5 km startuje v 18:00 hodin na náměstí Republiky, Birell Běh na 10 km pak začíná v 19:30 na stejném místě, kde je v obou případech zároveň naplánován i cíl. Nicméně uzavírky v trase závodu, který se uskuteční v centru města, začnou platit už s předstihem. Naopak jednotlivé ulice budou postupně zprůjezdněny hned po proběhnutí posledního běžce. Dopravu zde bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy.

Předpokládané úplné uzavírky komunikací se budou v čase od 16:30 do 22:00 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí i ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. V rozmezí od 17:30 do 21:00 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. V čase od 19:20 hodin pak postupně podle průběhu závodu až do 20:45 hodin bude uzavřeno Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.

V celé trase obou závodů bude také platit zákaz zastavení a jeho nerespektování bude znamenat odtažení vozidla. Kvůli vybudování zázemí celé akce bude navíc zákaz rozšířen v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě, kde bude platit už od pátku 1. září 2023 od 18:00 hodin, a to až do soboty 2. září 2023 do 24:00 hodin. Delší zákaz zastavení, konkrétně v sobotu 2. září 2023 od 12:00 do 23:00 hodin, bude pak zaveden také v ulici Revoluční, na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží.

Dočasné změny se dotknou také povrchových linek MHD, proto bude vhodnější zejména v centru města využívat linek metra. V den závodu bude zhruba od 16:00 do 21:30 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají a autobusů v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova a Čechova mostu a na nábřeží Edvarda Beneše. Změny se budou týkat tramvajových linek číslo 2, 6, 8, 15, 17, 26, 27, 41 a 42. V případě autobusů budou upraveny trasy linek 194 a 207. Více informací je k dispozici na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy ZDE.

Pro dotazy v souvislosti s dopravním omezením bude dále k dispozici bezplatná informační linka na čísle: 800 165 102.

Pořadatelem Birell Grand Prix Praha 2023 je Prague International Marathon. spol. s r.o. Bližší informace k akci včetně podrobné mapy obou závodů jsou dostupné na stránkách RunCzech (ZDE).

