DPP: Informace o změnách v MHD – výluka tramvají Anděl – Bertramka

1) Z důvodu opravy tramvajové trati bude od pondělí 8. 7. 2019 (cca 4:30 hod.) do čtvrtka 25. 7. 2019 (cca 0:30 hod.) obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Anděl – Bertramka.

Změny tras tramvajových linek?

Linky č. 9, 10 a 16 budou ve směru z centra ukončeny v oblasti Anděla. Linky budou vedeny jednosměrným objezdem přes zastávky Anděl v Nádražní ulici, Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy a Anděl v Plzeňské ulici; dále pokračují po svých trasách směr centrum.

Linka č. 15 bude vedena v trase Olšanské hřbitovy – Anděl – Laurová – Radlická (zastávka Anděl pro směr do centra bude v Nádražní ulici, pro směr Radlická v Plzeňské ulici).

Linky č. 98 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Anděl (výstupní zastávka v Plzeňské ulici, nástupní zastávka Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy, zastávka Anděl pro směr do centra v Nádražní ulici).



Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linka č. 7 bude v úseku Zborovská – Křížová odkloněna přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.

V trase Bertramka – Kavalírka – Motol – Slánská – Sídliště Řepy bude v nepřetržitém provozu zavedena tramvajová linka č. 39.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se nástupní zastávka Bertramka v Plzeňské ulici, přibližně 20 metrů před křižovatkou s ulicí U Trojice.

V trase Na Knížecí – Anděl – Bertramka bude v nepřetržitém provozu zavedena náhradní autobusová doprava X9.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky č. 123, 167 a 191 se zřizují zastávky U Zvonu. Pro směr Klamovka v Plzeňské ulici, v zastávce pro náhradní autobusovou dopravu a pro směr Anděl v ulici Vrchlického, přibližně 55 metrů před křižovatkou s ulicí Donátovou, v zastávce pro náhradní autobusovou dopravu.

2) V souvislosti s touto výlukou bude z důvodu instalace a snesení kolejového přejezdu v pondělí 8. 7. 2019 a ve čtvrtek 25. 7. 2019, vždy cca od 0:30 hod. do cca 4:30 hod. obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl – Sídliště Řepy.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 98 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Anděl (výstupní zastávka v Plzeňské ulici, nástupní zastávka Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy, zastávka Anděl pro směr do centra v Nádražní ulici).

V trase Na Knížecí – Anděl – Vozovna Motol – Sídliště Řepy bude zavedena náhradní autobusová doprava X98.

K akci připravujeme následující informační opatření:

informační letáky v několika typech (celkem cca 11 000 ks)

od 4. 7. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti

ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy

v informačních centrech DPP

informátoři v prvních dnech výluky (od cca 6:30 hod. do cca 18:30 hod.) na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 12 informátorů

informace v češtině i angličtině

k dispozici informační letáky pro cestující

úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením

od 7. 7. do 10. 7. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce

hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek

ve čtvrtek 4. 7. 2019 upozornění a informace o výluce v deníku Metro

v době výluky na konkrétních místech určení 18 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Více informací a schéma je k dispozici také ZDE.

