DPP: Informace o změnách v MHD – výluka tramvají v úseku Palackého náměstí – Výtoň

Z důvodu výměny kolejové konstrukce bude od čtvrtka 25. 7. 2019 (cca 4:30 hod.) do neděle 4. 8. 2019 (cca 0:30 hod.) obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Palackého náměstí – Výtoň. Akce je neodkladná a musí se provést letos do konce prázdnin, stejně jako návazná etapa na Palackého mostě (po této výluce bude v místě následovat druhá fáze). Stav kolejové konstrukce neumožňuje ani v jednom případě vyčkat do příštích letních prázdnin. Provádět tuto akci mimo prázdniny je dopravně neřešitelné. DPP nyní využívá, že o prázdninách je nejen slabší provoz, ale také kromě standardního omezení nejezdí vůbec linky č. 4 a 21.

Pro přestup z metra na tramvajové linky směr Výtoň, Braník, Modřany a Nusle důsledně doporučujeme využít stanici metra Národní třída. Výstup ze stanice Karlovo náměstí je totiž kvůli rekonstrukci eskalátorů omezen.

Změny tras tramvajových linek

- Linky č. 2, 3 a 92 jsou v úseku Moráň – Výtoň odkloněny přes zastávky Botanická zahrada a Albertov.

- Linka č. 7 je zrušena (v úseku Radlická – Anděl je nahrazena linkou 15, v úseku Albertov – Černokostelecká linkou 24).

- Linka č. 15 je ve směru z centra ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávky Křížová a Laurová do zastávky Radlická, kde je ukončena.

- Linka č. 17 je v úseku Národní divadlo – Výtoň odkloněna přes zastávky Národní třída, Karlovo náměstí, Botanická zahrada a Albertov.

- Linka č. 24 je provozována celodenně, včetně víkendů:

v pracovní dny přibližně od 6:00 hod. do 20:00 hod. je prodloužena do trasy Březiněveská/Kobylisy – Bílá labuť – Kubánské náměstí – Strašnická – Černokostelecká

v ostatních obdobích je vedena pouze v trase Bílá labuť – Černokostelecká

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se zastávka Výtoň v obou směrech ve Svobodově ulici.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Informační opatření

- informační letáky v několika typech (celkem cca 11 600 ks)

- od 23. 7. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti

- ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy

- v informačních centrech DPP

- informátoři v prvních dnech výluky (od cca 6:30 hod. do cca 18:30 hod.) na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 32 informátorů

- informace v češtině i angličtině

- k dispozici informační letáky pro cestující

- úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením

- od 23. 7. do 26. 7. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce

- hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek

- v době výluky na konkrétních místech určení 26 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

