DPP: Kupony na MHD je nově možné zakoupit v jízdenkových automatech v metru

reklama

V jízdenkových automatech v metru si cestující mohou nyní zakoupit kterýkoliv typ elektronického kuponu na MHD v Praze, tj. měsíční, čtvrtletní či roční, a to jak plnohodnotný občanský, ale také zvýhodněné pro juniory ve věku 15–18 let, studenty ve věku 18–26 let, nebo seniory ve věku 60–65 let. Pro nákup zvýhodněného kuponu je nutné, aby kupující měl nárok na slevu nahranou na své kartě Lítačka nebo In Kartě Českých drah, např. kartu ISIC v případě juniorů či studentů. Přes jízdenkové automaty je zatím možné nakupovat jen kupony na MHD na území Prahy, nikoliv na vnější pásma PID.

Nákup v řádu sekund

Nákup kuponu v jízdenkovém automatu je rychlý. Stačí ke čtečce přiložit platnou čipovou kartu Lítačka nebo In Kartu Českých drah. Na displeji se cestujícímu zobrazí aktuální platné kupony. Pokud žádný na ní nemá nebo ty stávající končí za 60 a méně dnů, cestující si může vybrat kupon na další období a příslušnou částku uhradí bezhotovostně platební kartou. Po provedení platby systém automaticky nahraje zákazníkovi nový kupon na jeho kartu Lítačka nebo In Kartu Českých drah. Celá transakce obvykle trvá cca 10 vteřin.

„Rozšiřujeme možné způsoby nákupu jízdného na pražskou MHD, aby měl každý šanci využít ten, který mu nejvíce vyhovuje. Navazujeme tím na naše kroky z minulých let, kdy jsme nejprve ve všech tramvajích a následně i ve všech autobusech zavedli samoobslužné terminály, kde si lze bezkontaktně zakoupit jízdenku. Tato služba se nám velmi osvědčila a pozitivní výsledek očekáváme i od dnes zaváděné novinky. Osobně jsem velký fanda Lítačky v mobilu, kde se dá vše vyřešit prostřednictvím pár kliků z pohodlí domova. Pokud ovšem někdo nerad využívá mobilní aplikace, má od dnešního dne k dispozici další způsob nákupu,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Našim cílem je v rámci možností, které máme, co nejvíce cestujícím přiblížit a zjednodušit jednotlivé způsoby nákupů jízdného. Dlouhodobým cílem je, aby převažovaly způsoby, které budou moderní a s ohledem na náklady co nejlevnější. Současně musíme brát v potaz preference cestujících. Vzhledem k tomu, že jízdenkové automaty ve stanicích metra jsou dlouhodobě nejpoužívanějším a nejoblíbenějším prodejním kanálem krátkodobých jízdenek či jízdenek na jednotlivou jízdu v pražské MHD, rozhodli jsme se je rozšířit o další funkcionalitu – o nákup časového jízdného. Za první tři kvartály loňského roku jsme v jízdenkových automatech prodali bezmála 14 milionů jízdenek, což je 38% podíl na celkovém počtu prodaných jednotlivých jízdenek v pražské MHD. Jízdenkové automaty cestují dobře znají, kolem nich vstupují či vystupují z metra, jsou k dispozici každý den po celou provozní dobu od brzkého rána do půlnoci, proto jsme se snažili rozšířit portfolio možností nákupu kuponů i o tento doposud chybějící způsob. Věříme, že tím přispějeme ke snížení počtu jízd načerno,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

303 jízdenkových automatů

Zprovoznit službu nákupu kuponů v jízdenkových automatech umožnila modernizace a výměna dosavadních dožívajících automatů ve stanicích metra. Nový typ jízdenkových automatů je kromě metra také na jednotlivých zastávkách nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina a DPP jimi bude osazovat i další nové tratě. Nový typ jízdenkových terminálů umožňujících nákup kuponů je také na Letišti Václava Havla Praha v Terminálech 1, 2 i 3, ale také např. u Hotelu Hilton nebo na autobusovém nádraží Benešov. Jejich počet se bude postupně zvyšovat, jak DPP bude stávající dosluhující přístroje měnit za nové.

Psali jsme: DPP podá rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS ve věci výběru dodavatele stavby na druhý úsek metra D DPP: Nové tramvaje pro Prahu odhaleny Nová tramvaj za miliardy. Jenže přišly stížnosti. A ne jenom na jednu věc DPP: Monitoring a pasportizaci stavby metra D Olbrachtova – Nové Dvory zajistí sdružení šesti společností

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE