„Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech

24.08.2025 10:40 | Monitoring

Další vlna protestů proti ubytovávání žadatelů o azyl v hotelech pro imigranty zachvátila Velkou Británii o tomto víkendu. Britové tak vyjadřují nespokojenost s imigrační politikou své vlády. Demonstrace pořádané pod heslem „Zrušte azylový systém“ probíhaly v řadě měst včetně Bristolu, Liverpoolu, Newcastlu, Horley, Aberdeenu a Perthu. Doprovázely je střety s aktivisty z hnutí Stand Up to Racism.

„Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech
Foto: Repro The British Patriot, X
Popisek: Protesty ve Velké Británii

V Bristolu se shromáždily stovky lidí u Castle Parku, odkud demonstranti pochodovali centrem města s vlajkami Spojeného království a patrona Anglie svatého Jiří. Zpívali národní písně a skandovali: „Pošlete je domů.“ Jejich názoroví oponenti, vedení Bristolskou anarchistickou federací a Stand Up to Racism, odpovídali skandováním: „Uprchlíci jsou vítáni.“ Napětí vyústilo v potyčky, při nichž byla za údajné napadení záchranáře zatčena 37letá žena. Žádný policista neutrpěl vážné zranění.

Vyprázdněte hotely

V Horley v Západním Sussexu se střetlo přibližně 200 antiimigračních demonstrantů s asi 50 oponenty. Stoupenci migrace provolávali: „Žádná nenávist, žádný strach, uprchlíci jsou vítáni.“ Policie vytvořila kordony, aby zabránila přímým střetům, ale atmosféra zůstala i tak vyhrocená. Demonstranti na obou stranách se vzájemně obviňovali z rasismu.

V Perthu ve Skotsku lidé protestovali s transparenty „Vyprázdněte hotely“. Davy odpůrců skandovaly: „Uprchlíci jsou vítáni.“ Podobné scény se odehrály také v Newcastlu, kde se demonstranti střetávali pod dohledem policie.

V Liverpoolu se antiimigrační protest, organizovaný stranou UKIP s požadavkem „hromadných deportací“, setkal s odporem stovek oponentů.

Protesty ve Velké Británii jsou reakcí na rostoucí počet žadatelů o azyl ubytovaných v hotelech, který už dosáhl 32 tisíc, což představuje 8% nárůst za první rok vlády labouristů. Náklady na tuto politiku činí přibližně 8,5 milionu liber denně. Vyvolává to hněv mezi některými místními obyvateli, kteří požadují ukončení využívání hotelů pro azylanty. Počet migrantů připlouvajících na malých člunech přes Lamanšský průliv stoupl v roce 2025 o 38 % oproti předchozímu roku, což dále podněcuje napětí.

Etiopan sexuálně napadl čtrnáctiletou dívku

Významným spouštěčem protestů byly události v Eppingu, kde série demonstrací začala po obvinění etiopského žadatele o azyl ze sexuálního napadení 14leté dívky. Tento incident, spolu s dalšími zprávami o kriminalitě spojené s azylanty, podnítil antiimigrační nálady. Demonstrace se od té doby rozšířily do dalších měst. Lidé se svolávají prostřednictvím sociálních sítí.

Vláda premiéra Keira Starmera čelí kritice za nezvládnutí migrační krize. Ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že vláda pracuje na „postupném“ uzavírání hotelů pro azylanty, aby se předešlo problémům v jiných oblastech. Labouristé slíbili ukončit tuto praxi do roku 2029, ale nárůst počtu azylantů a pokračující protesty zpochybňují reálnost tohoto cíle.

Policie nasadila značné síly, aby udržela situaci pod kontrolou. V Bristolu byly použity jízdní jednotky k oddělení znepřátelených skupin, zatímco v Horley a Newcastlu policisté vytvořili bariéry mezi demonstranty. Národní policejní rada (NPCC) uvedla, že na tento víkend nebyla nutná celostátní mobilizace, ale policie zůstává ve střehu a monitoruje sociální sítě kvůli potenciálním hrozbám.

Protesty odhalují hlubokou polarizaci veřejného mínění. Zatímco antiimigrační demonstranti argumentují obavami o bezpečnost a ekonomickými dopady, jejich oponenti zdůrazňují humanitární povinnost vůči uprchlíkům. Sabby Dhaluová, spolupředsedkyně Stand Up to Racism, volá po větší transparentnosti ze strany vlády, aby se zmírnily obavy místních obyvatel tím, že budou informováni o původu a situaci azylantů. Naopak konzervativní politici jako Chris Whitbread z Epping Forest District Council zdůrazňují potřebu otevřené komunikace, aby se předešlo nedorozuměním.

 

Nigel Farage, vůdce Reform UK, dále podněcuje napětí svými výzvami k „pokojným protestům“ a hromadným akcím, což kritici označují za podněcování nenávisti. Na sociálních sítích se šíří neověřené zprávy o útocích na demonstranty či o kriminalitě spojené s migranty. Další protesty jsou plánovány na září.

Psali jsme:

Policejní stát. Na Brity poštvali detektivy za kritiku migrace
Britský premiér si spletl tlumočníka s prezidentem Jižní Koreje
Parlament ve Walesu projednává novinku: Trestání politiků za lhaní
Nejíst maso, jezdit na kole, tepelné čerpadlo do každé rodiny. Britům spočítali, co znamená uhlíková neutralita

 

Zdroje:

https://t.co/abkzpJSHXx

https://t.co/dUlvnntFb7

https://t.co/eZSNoslmh0

https://t.co/xKxflEpOHJ

https://twitter.com/gbnprotest?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PatriotsBr63389/status/1959232204451598368?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PatriotsBr63389/status/1959264419730387366?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TheBritLad/status/1958939387598614673?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.dailymail.co.uk/news/article-15027439/Anti-migrant-campaigners-day-anger-asylum-seeker-hotels.html

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/migrant-asylum-hotel-protests-live-35778507

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/08/23/asylum-seeker-migrant-hotel-protests-uk/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Británie , demonstrace , Farage , migrace , protesty , azylanti

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Může si Velká Británie dovolit velkorysou politiku vůči migrantům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Margita Balaštíková byl položen dotaz

Jste misandrie?

Můžete mi kromě toho, jak vznikly nahrávky, o nichž tvrdíte, že existovat nemohou i vaši větu: ,,Já se na rozdíl od jiných můžu ráno probudit a podívat se do zrcadla." Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/margita-balastikova-poslankyne-ano-zneuziti-funkce-nahravky-andrej-babis.A250812_095053_do...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům Jednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonůJednoduchý vizuální trik pro zlepšení běžeckých výkonů

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech

10:40 „Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech

Další vlna protestů proti ubytovávání žadatelů o azyl v hotelech pro imigranty zachvátila Velkou Bri…