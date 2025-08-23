„Pošlete je domů!“ Británie: Střety kvůli migrantům v hotelech

V Bristolu se shromáždily stovky lidí u Castle Parku, odkud demonstranti pochodovali centrem města s vlajkami Spojeného království a patrona Anglie svatého Jiří. Zpívali národní písně a skandovali: „Pošlete je domů.“ Jejich názoroví oponenti, vedení Bristolskou anarchistickou federací a Stand Up to Racism, odpovídali skandováním: „Uprchlíci jsou vítáni.“ Napětí vyústilo v potyčky, při nichž byla za údajné napadení záchranáře zatčena 37letá žena. Žádný policista neutrpěl vážné zranění.
Bristol protests TODAY against 3rd world immigration & the occupation of the UK.— BritishPatriots (@PatriotsBr63389) August 23, 2025
Britain is ours......the rest must go ! https://t.co/dUlvnntFb7 pic.twitter.com/eZSNoslmh0
Vyprázdněte hotely
V Horley v Západním Sussexu se střetlo přibližně 200 antiimigračních demonstrantů s asi 50 oponenty. Stoupenci migrace provolávali: „Žádná nenávist, žádný strach, uprchlíci jsou vítáni.“ Policie vytvořila kordony, aby zabránila přímým střetům, ale atmosféra zůstala i tak vyhrocená. Demonstranti na obou stranách se vzájemně obviňovali z rasismu.
V Perthu ve Skotsku lidé protestovali s transparenty „Vyprázdněte hotely“. Davy odpůrců skandovaly: „Uprchlíci jsou vítáni.“ Podobné scény se odehrály také v Newcastlu, kde se demonstranti střetávali pod dohledem policie.
Perth says NO to 3rd world immigration TODAY ! https://t.co/dUlvnntFb7 pic.twitter.com/abkzpJSHXx— BritishPatriots (@PatriotsBr63389) August 23, 2025
V Liverpoolu se antiimigrační protest, organizovaný stranou UKIP s požadavkem „hromadných deportací“, setkal s odporem stovek oponentů.
Protesty ve Velké Británii jsou reakcí na rostoucí počet žadatelů o azyl ubytovaných v hotelech, který už dosáhl 32 tisíc, což představuje 8% nárůst za první rok vlády labouristů. Náklady na tuto politiku činí přibližně 8,5 milionu liber denně. Vyvolává to hněv mezi některými místními obyvateli, kteří požadují ukončení využívání hotelů pro azylanty. Počet migrantů připlouvajících na malých člunech přes Lamanšský průliv stoupl v roce 2025 o 38 % oproti předchozímu roku, což dále podněcuje napětí.
Etiopan sexuálně napadl čtrnáctiletou dívku
Významným spouštěčem protestů byly události v Eppingu, kde série demonstrací začala po obvinění etiopského žadatele o azyl ze sexuálního napadení 14leté dívky. Tento incident, spolu s dalšími zprávami o kriminalitě spojené s azylanty, podnítil antiimigrační nálady. Demonstrace se od té doby rozšířily do dalších měst. Lidé se svolávají prostřednictvím sociálních sítí.
Vláda premiéra Keira Starmera čelí kritice za nezvládnutí migrační krize. Ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že vláda pracuje na „postupném“ uzavírání hotelů pro azylanty, aby se předešlo problémům v jiných oblastech. Labouristé slíbili ukončit tuto praxi do roku 2029, ale nárůst počtu azylantů a pokračující protesty zpochybňují reálnost tohoto cíle.
Policie nasadila značné síly, aby udržela situaci pod kontrolou. V Bristolu byly použity jízdní jednotky k oddělení znepřátelených skupin, zatímco v Horley a Newcastlu policisté vytvořili bariéry mezi demonstranty. Národní policejní rada (NPCC) uvedla, že na tento víkend nebyla nutná celostátní mobilizace, ale policie zůstává ve střehu a monitoruje sociální sítě kvůli potenciálním hrozbám.
Protesty odhalují hlubokou polarizaci veřejného mínění. Zatímco antiimigrační demonstranti argumentují obavami o bezpečnost a ekonomickými dopady, jejich oponenti zdůrazňují humanitární povinnost vůči uprchlíkům. Sabby Dhaluová, spolupředsedkyně Stand Up to Racism, volá po větší transparentnosti ze strany vlády, aby se zmírnily obavy místních obyvatel tím, že budou informováni o původu a situaci azylantů. Naopak konzervativní politici jako Chris Whitbread z Epping Forest District Council zdůrazňují potřebu otevřené komunikace, aby se předešlo nedorozuměním.
??BREAKING: British citizens are organising a mass march to the Home Office on October 1, 2025, to demand change.— The British Patriot (@TheBritLad) August 22, 2025
Activists, bikers, veterans, Pink Ladies, and farmers have declared they will be present.
A British revolution is underway.
[@gbnprotest] pic.twitter.com/xKxflEpOHJ
Nigel Farage, vůdce Reform UK, dále podněcuje napětí svými výzvami k „pokojným protestům“ a hromadným akcím, což kritici označují za podněcování nenávisti. Na sociálních sítích se šíří neověřené zprávy o útocích na demonstranty či o kriminalitě spojené s migranty. Další protesty jsou plánovány na září.
