Ministr Kulhánek: Krize bydlení a oni chtějí rušit ministerstvo místního rozvoje

24.08.2025 8:22 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek

Zrušili byste během pandemie Ministerstvo zdravotnictví? Rozpustili byste Ministerstvo obrany, zatímco se na Ukrajině válčí? Nápad SPOLU škrtnout Ministerstvo pro místní rozvoj patří za současné krize bydlení do stejného ranku.

Rozprodat jednotlivé oblasti MMR ostatním resortům není řešení. Jsem rád, že na to máme s odbornou veřejností podobný pohled. Agendy MMR, samosprávy a profesní organizace architektů, projektantů a dalších spolu tvoří provázaný organismus. Jeho narušení by mělo rozsáhlé negativní důsledky. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou si toho autoři nápadu vědomi…

Ing. Petr Kulhánek

  • BPP
  • ministr pro místní rozvoj
Radek Rozvoral byl položen dotaz

Bydlení

Jedna věc je mít peníze na bydlení, což také úplně nechápu, jak přesně chcete změnit a druhá, aby bylo bydlení k sehnání. To hodláte řešit jak? Protože i když se třeba teď začne stavět, tak to nepokryje poptávku, hlavně, když se soustředí jen na vybrané lokality.

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

