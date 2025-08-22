Ministr Kulhánek: Krize bydlení a oni chtějí rušit ministerstvo místního rozvoje

Zrušili byste během pandemie Ministerstvo zdravotnictví? Rozpustili byste Ministerstvo obrany, zatímco se na Ukrajině válčí? Nápad SPOLU škrtnout Ministerstvo pro místní rozvoj patří za současné krize bydlení do stejného ranku.
Rozprodat jednotlivé oblasti MMR ostatním resortům není řešení. Jsem rád, že na to máme s odbornou veřejností podobný pohled. Agendy MMR, samosprávy a profesní organizace architektů, projektantů a dalších spolu tvoří provázaný organismus. Jeho narušení by mělo rozsáhlé negativní důsledky. Nejsem si úplně jistý, jestli jsou si toho autoři nápadu vědomi…
Ing. Petr Kulhánek
autor: PV